Strojvedoucí německé společnosti Deutsche Bahn budou stávkovat za vyšší mzdy a kratší pracovní dobu. Již v úterý v podvečer protest odstartují strojvedoucí nákladní dopravy, v noci na středu se k nim přidají kolegové z osobních vlaků. Stávka, která by měla trvat až do pondělního večera, nejen výrazně ochromí provoz na německé železnici, ale má samozřejmě dopad i na spoje s Českem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Fungovat by nemělo například spojení Chebu s Marktredwitzem. Do Mnichova se ale cestující z Čech dostanou. „Českým drahám a německému dopravci Die Länderbahn se podařilo zajistit cestujícím spojení s bavorskou metropolí i během masivní stávky na německé železnici,“ potvrdil Filip Medelský z Českých drah.

Upřesnil, že v úseku Praha – Plzeň – Domažlice bude zajištěno železniční spojení, ve stanici Plzeň hl.n. prosí České dráhy cestující o přestup do jiné soupravy, která je doveze do Domažlic. „V navazujícím úseku Domažlice – Furth im Wald – Regensburg zajistí České dráhy a Die Länderbahn přepravu cestujících náhradní autobusovou dopravou,“ konstatoval Medelský. Ve stanici Furth im Wald však budou muset cestující přesednout mezi autobusy, do Regensburgu pak už pojedou přímo bez zastavení. V úseku Regensburg – Mnichov již budou v provozu opět vlaky. Ve Furth im Waldu si budou moct cestující do stanic Cham a Schwandorf přestoupit na vlaky linky Oberphalzbahn. Stejná opatření platí i pro cesty v opačném směru.

„Prosíme cestující, aby sledovali aktuální informace a plánovali své cesty s přihlédnutím k těmto změnám. Všechny aktuální informace najdou cestující v aplikaci Můj vlak, na webu www.cd.cz nebo na sociální síti X,“ uzavřel Medelský.