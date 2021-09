Pokud by se v Německu volil spolkový kancléř přímo, tak by byl už teď výsledek předem jasný. Šestadvacátého září by si Němci drtivou většinou hlasů vybrali dosavadního ministra financí a kancléřského kandidáta koaličních sociálních demokratů (SPD) Olafa Scholze.

Třiašedesátiletého vicekancléře by za hlavu Německa chtělo 49 procent Němců. Trojnásobně více než jeho hlavní soupeřku Annalene Baerbockovou, kterou chce v čele Německa 16 procent Němců, a kandidáta křesťanských demokratů a sociálů (CDU/CSU) Armina Lascheta, kterého chce jen 17 procent.

Váš „pan Evropa“

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Právě Laschetova nepopularita táhne CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové dolů. Především fotka, na níž Laschet při smutečním shromáždění k uctění obětí povodní na západě Německa vypráví při projevu spolkového prezidenta vtipy a směje se, poslala kandidáta hlavní vládní strany ke dnu.

Podobně Baerbocková ztratila body při skandálu kolem své knihy, jejíž celé pasáže zkopírovala z internetu. Také v předvolebních debatách vychází umírněný a věcný Scholze zatím nejlépe, když se nepouští do tvrdých soubojů CDU/CSU a Zelených.

Výsledkem je zcela nečekaný vývoj volebních preferencí, kdy se SPD už dostala nad obě zmíněné strany a její popularita má stále stoupající trend. Sociálním demokratům pomáhá i jednota a také popularita „jejich“ spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Změna pro celou EU

Pokud se současný trend udrží a vládu sestaví sociální demokraté, bude to vzhledem k váze Německa velká změna pro celou Evropskou unii. Vladimír Handl z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vidí v Scholzovi pokračovatele politiky Merkelové.

Ovšem na druhé straně je SPD výrazně nakloněna spolupráci Německa s Ruskem. A pokud vytvoří levicovou koalici se Zelenými a postkomunistickou Levicí, omezí Německo i svoji podporu NATO. Výrazněji se také prosadí ekologická politika a boj proti změně klimatu.

Evropa pro ČechyZdroj: DeníkCo vás zajímá na Evropské unii?



Stojíme o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Co dobrého vám přineslo členství Česka v EU? Čím vás Unie zklamala a čím vás štve? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů, a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie? Co vám přináší možnost pracovat a žít kdekoli v Evropské unii? Měli by mít mladí Češi nadále možnost studovat na vysokých školách v celé Evropské unii? Jak vám pomohlo, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů do zemí EU? Je dobře, že Unie zakáže plastové příbory a brčka? Mělo by Česko přestat těžit uhlí, jak to požaduje Brusel? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz