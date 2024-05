Kontroverzní projekty z peněz EU: Farma Bolka Polívky i revitalizace Kuksu

Česko letos v květnu oslavilo dvacet let od vstupu do Evropské unie. Za uplynulé dvě dekády vznikly napříč zemí stovky nejrůznějších projektů, na kterých se EU finančně podílela či podílí. Zatímco některé stavby lze označit za povedené, jiné se staly kontroverzními, a to i z hlediska svého financování. Deník přináší přehled nejznámějších kontroverzních projektů, na které byly v minulosti čerpány evropské dotace.

