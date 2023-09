Je to taková podivnost. Mezi Českem a Slovenskem není moře, takže se tam nedá jet trajektem. Mezi Prahou a Košicemi, metropolí východního Slovenska, ale ani v roce 2023 nevede dálnice. Proto tam stále jezdí v rozměrech střední Evropy taková zvláštnost, jakou je autovlak.

Prahu a Košice spojuje každodenně autovlak. | Video: Deník/Luboš Palata

Není to kupodivu drahé. S jízdenkou do slušného lůžkového vozu, který má i sprchu, to stojí pod tři tisíce. Pokud si při cestě do Košic necháte odvézt sebe i auto, ušetříte nejen jednu noc, kterou místo za volantem strávíte v čerstvě povlečené posteli. Při započítání opotřebení auta totiž ušetříte i trochu peněz.

Zdroj: Deník.czNa pražském hlavním nádraží je to viditelně rutina. Nakládka, respektive najížďka aut probíhá jen hodinu před odjezdem, který je v půl jedenácté večer. V půl deváté ráno jste v Košicích. Tam vás musí odpojit a posunout na vzdálenou kolej. „Někdy to trvá patnáct minut, někdy hodinu,“ říká stoicky průvodčí. „Tady na východě běží čas jinak,“ vysvětluje.

Máme kliku, v devět je vyloženo.

Častěji do Prahy

Přímé vlaky z Prahy jsou pro Košičany strašně důležité. „V Košicích mají nás Čechy pořád opravdu rádi. Mnozí byli mnohem častěji v Praze než v Bratislavě,“ tvrdí jeden český diplomat.

Potvrzuje to i Zuza, která se vrací do Košic z víkendu v Praze: „Já v Praze už vystudovala a pořád se tam vracím, tak často, jak mohu. Do Bratislavy trvá cesta skoro stejně. Proč by tam člověk jezdil, když může do Prahy?“

Košice velmi dobře znají i fanoušci pražské Sparty. V devadesátých letech Spartu vlastnily zdejší Východoslovenské železárny a bratření tvrdého jádra fotbalových fanoušků pražské Sparty a Košičanů trvá dodnes. Když ale hrála v Košicích pohárový postupový zápas pražská Slavia, byly obavy slávistů zbytečné. Košická láska k Čechům zvítězila nad klubovou příslušností.

Česká menšina

Čechy tu rádi vidí i jako turisty. V pěkně zrekonstruovaném historickém centru Košic jsou zvláště od covidu nejčastějšími návštěvníky. „Češi jsou daleko slušnější, zdvořilejší než Slováci z Bratislavy. Poděkují, pozdraví, jsou přátelští,“ srovnává padesátnice Monika, která prodává v historickém centru.

Košice zažily asi největší české nájezdy, když se tu před několika lety konalo mistrovství světa v hokeji. Na košickou část turnaje totiž na rozdíl od té bratislavské byly k dostání lístky za normální ceny.

V Košicích i dnes stále žije několik tisíc Čechů a zdejší česká menšina je jedna z nejaktivnějších z celého Slovenska. Bohužel tomu neodpovídá přítomnost úřadů. Po zrušení konzulátu tu byla alespoň pobočka Českého centra, ale dnes tu není už ani ta.

Jediné, co Košičanům pro udržování jejich lásky k Česku a Praze zbylo, je přímý vlak. Koleje na Slovensku jsou ovšem v tak špatném stavu, že ničí české vlaky. „To nám ti v Bratislavě dělají naschvál, aby nás od Prahy odřízli,“ nebere si servítky Košičan Erik.

Redaktor Deníku Luboš PalataZdroj: se svolením EPDeník pro vás objevuje předvolební Slovensko



Na Slovensku se na konci září konají předčasné parlamentní volby, jedny z nejdramatičtějších v novodobé historii země. Reportér Deníku Luboš Palata, který čtyři roky na Slovensku žil a pracoval a tuto zemi už přes třicet let sleduje, se tam vydal, aby pro vás zmapoval zajímavé a v mnohém i překvapivé momenty a místa dnešního Slovenska. Od východu země až po západ. Jeho unikátní seriál najdete na stránkách Deníku a na webu Deník.cz celé příští dva týdny.