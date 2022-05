Ropné embargo proti Rusko bylo konečně přijato. Nemělo se to ale stát už dávno? Není podstatné, zda toto embargo bylo přijato pomaleji, nebo rychleji. Důležité je, že se na tom našla shoda států EU. Tato sankce byla ta, která do sankční mozaiky chyběla. Z vývozu ropy má Rusko velkou část příjmů.

Je možné sankce EU proti Rusku v brzké době ještě zpřísnit?

Stále je třeba hledat mezery, které v sankcích jsou. Je třeba vyhodnotit, jak vůči Rusku působí a kde se je Rusku případně daří obcházet. Ale je jasné, že z těch velkých sankcí už toho moc nezbývá.

Kdy by mohly sankce Západu zastavit ruskou agresi proti Ukrajině?

Určitě to nezafunguje krátkodobě. Žádná z těch sankcí nemůže okamžitě zastavit ruskou agresi, protože sankce prostě nepůsobí z týdne na týden, nebo dokonce ze dne na den. I guvernérka ruské centrální banky ale varovala Kreml, že dopady sankcí na ruskou ekonomiku začnou nabíhat. Rozsah sankcí EU a Západu je naprosto nevídaný a důsledky pro život v Rusku budou opravdu drtivé. Ale efekt bohužel není tak rychlý. Navíc pro ruský režim nejsou zdá se důležité ani životy ruských vojáků, ani kvalita života ruský obyvatel.

Ropné embargo patří mezi sankce, které budou bolet Rusko, ale i nás. Jak moc?

Věřím, že proběhly velmi důsledné analýzy toho, jak dopady embarga vyřešit.V případě embarga na ropu je vyřešení jednodušší než při zastavení dodávek plynu. Jak z hlediska dostupnosti ropy v rámci EU i v tom, že světový trh s ropou je mnohem rozsáhlejší a lze lehčeji najít jiné zdroje dodávek ropy do unie. To, že je dohoda na stole, ukazuje, že se našlo řešení i pro země, které by s tím mohly mít problémy.

Maďarsko a Slovensko už kvůli silné orientaci svých rafinérií na ruskou ropu požádaly o výjimku z tohoto embarga. Je to v pořádku?

Technologická změna na jiný druh ropy je možná, ale některé země chtějí na tu změnu delší čas. Pro mě je stále lepší, když došlo ke shodě napříč EU, s tím že, některé země dostanou výjimku, než kdybychom šli metodou, že každá země si bude o ropném embargu rozhodovat sama.

Pomohlo Česku, že s embargem nemá problém, že máme ropovod z Německa?

Bezesporu. Byla to jedna z klíčových investic. Stejně jako EU pomáhá propojení plynovodů, k němuž došlo v minulých letech po první plynové krizi s Ruskem.