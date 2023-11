Poslanci Evropského parlamentu v minulých dnech schválili emisní normu Euro 7. A to v mírnější podobě, než původně navrhovala Evropská komise. Automobilky tedy budou mít méně práce se snižováním emisí nových vozidel, navíc dostanou více času na přípravu na změny technologií. Pro osobní a užitková auta se oproti předpisům platným dnes nemá měnit nic, limity se o něco zpřísní u nákladních automobilů. Deník nyní přináší odpovědi na nejdůležitější související otázky.

Co je norma Euro 7 a čeho se konkrétně týká?

Jde o novou legislativu upravující limity výfukových zplodin pro osobní i nákladní automobily. Určuje, jaké limity budou muset auta splňovat u emisí výfukových plynů, tedy například oxidů dusíku, pevných částic, oxidu uhelnatého i amoniaku.

V čem se Euro 7 liší od obdobných a starších předpisů?

Kromě úpravy podmínek pro provoz spalovacích motorů zavádí také nová opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterií. Budou se týkat nejen aut se spalovacím motorem, ale rovněž elektromobilů. „Je to tedy de facto první regulace, která řeší zplodiny z elektroaut,“ uvedl pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Jak se tedy emisní limity změní?

Pro osobní a užitková vozidla se emisní limity výfukových plynů nemění. Zůstanou na úrovni dosavadní normy Euro 6. Mírně se zpřísní limity pro těžká nákladní vozidla. Jsou přesto na výrazně nižší úrovni, než původně navrhovala Evropská komise. Její návrhy totiž byly podle řady zemí, včetně České republiky, příliš přísné a technicky téměř neproveditelné.

Od kdy mají výrobci začít nové normy splňovat?

Automobilky nejprve dostanou čas, aby se na změněné požadavky připravily. Nové modely osobních a užitkových vozů by podle kompromisního návrhu měly normu splňovat 30 měsíců poté, co nařízení vstoupí v platnost. U dosavadních modelů aut mají mít výrobci na úpravu 40 měsíců. V případě těžkých nákladních vozů měla být lhůta u nových modelů 48 měsíců, u stávajících modelů 60 měsíců. Evropský parlament ale navrhl ještě delší přechodné období. O konkrétní délce jednotlivých lhůt proto rozhodnou teprve další jednání.

Kdy se dá očekávat definitivní schválení této normy?

Po jejím přijetí europoslanci bude potřeba vyjednat podobu úpravy, na které se shodnou zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise i španělského předsednictví Rady EU. „Předpokládám, že to zvládneme ještě do konce letošního roku,“ uvedl občanskodemokratický europoslanec Alexandr Vondra.

Co kritici této normě vyčítají?

Někteří europoslanci jsou přesvědčeni, že návrh není dobrý, neboť podceňuje nebezpečí znečištění ovzduší a normy by podle nich měly být výrazně přísnější. Jiní naopak připomínají, že spalovací motory v automobilech budou stejně muset v dohledné době skončit. Proto podle nich již ani nemá cenu nutit automobilky, aby ještě narychlo investovaly do technologií spalovacích motorů, které budou za pár let zbytečné.