„Povedlo se nám dosáhnout veledůležité shody na cenovém stropu pro plyn,“ přivítal na svém Twitteru dohodu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který jednání jménem českého předsednictví vedl.

„Evropa tak bude mít balíček opatření, který jí pomůže připravit se na příští zimu a uchránit občany a firmy před extrémními výkyvy cen.“

Dohodnuto. Plynu bude dost, najdeme dodavatele za přijatelnou cenu, říká Fiala

Po osmi neúspěšných jednáních ministrů energetiky muselo Česko v závěru přitvrdit. Premiér Petr Fiala oznámil minulý týden na summitu Evropské rady německému kancléři Olafu Scholzovi, že dohoda o přijetí zastropování jednomyslným rozhodnutím členských států končí a že na pondělní radě ministrů energetiky se bude hlasovat většinově. Protože tak to bylo dohodnuto na říjnovém summitu EU.

Německu, pokud nechtělo okusit porážku přehlasováním, nezbývalo než se připravit na souhlas se zastropováním ceny. Tu v obavě z bezpečnosti dodávek chtěla Spolková republika držet co nejvýše. „Ještě před týdnem to mohlo být 200 eur, ale dnes už to bude muset být o dost méně,“ uvedl pro Deník zdroj z jednání.

4400 korun za megawatt

Nakonec se tak skutečně stalo a strop pro přerušení obchodování byl stanoven na 180 eur (necelých 4400 korun) za MWh. To je v polovině návrhu jižních států a původních představ Německa. To s kompromisem nakonec souhlasilo, proti bylo Maďarsko. Ale to při zmíněném většinovém hlasování už nehrálo roli.

EU nepotřebuje víc kompetencí. Krize zvládá, říká Michaela Šojdrová

Úspěchu jednání podle dobře informovaného zdroje pomohlo souběžné přijetí dohody o zjednodušení povolování energetických staveb, o kterou Německo velmi stálo. Proto, aby mohlo co nejrychleji přebudovat svoji energetiku, dosud závislou na ruském plynu.

Součástí balíku dohod je také ujednání o dobrovolných společných nákupech plynu a solidaritě v případě problémů s dodávkami i dohoda o omezení produkce metanu.