Zemní plyn sice tvoří momentálně jen asi 16 % energetického mixu Česka, dominantní podíl tvoří společně jádro a uhlí (zhruba 80 %) a roste i podíl obnovitelných zdrojů. Zásadním problémem je však skutečnost, že většina plynu spotřebovávaného u nás pochází právě z Ruska.

Evropská unie ruský plyn nechce. Náhradu ale nemá

Bezprostřední zastavení zásobování ruským plynem by tedy představovalo pro naši ekonomiku i ceny energií závažný problém, na který je však potřeba se urychleně připravit. Současná bezpečnostní situace navíc ukazuje na nutnost co nejdříve diverzifikovat energetické zdroje, tedy zabezpečit dodávky energií z různých regionů a zemí tak, aby se zamezilo přílišné závislosti na Rusku.

Ve veřejné debatě se také objevují názory, že by se mohla dočasně zvýšit těžba uhlí, čímž by některé státy mohly pokrýt případné výpadky zdrojů.

Obejdeme se bez Ruska?

Je úplné nebo i částečné zastavení ruských dodávek plynu do Česka a Evropské unie reálnou možností? Jaké dopady by to mělo na naší energetickou bezpečnost? Jak velký další růst cen energií můžeme v tomto případě očekávat?

Na tyto a další otázky se bude snažit odpovědět další Café Evropa, které od 17:30 do 19 hodin sledujte zde nebo na Facebooku Deníku.

Musíme se vrátit k uhlí. Jinak budeme závislí na ruském plynu

Debatu s názvem "Budoucnost evropské energetiky – jak zajistit stabilní a čisté zdroje energie bez Ruska?" organizuje Evropská komise v České republice, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Hosty debaty jsou:

Jiřina Jílková, profesorka, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,

Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, TOP 09, EPP,

Ondráš Přibyla, zakladatel serveru Fakta o klimatu.

Moderátorkou večera je Kateřina Etrychová.



