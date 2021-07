Zatímco v Česku část lidí odmítá očkování proti covidu, které je tu navíc zdarma, v desítkách zemí světa jsou vakcíny proti koronaviru zcela nedostupné.

Převážná většina z 1,6 miliardy dosud použitých dávek vakcín byla podána ve vyspělých zemích a ve státech, kde se vakcíny vyrábějí. Pouze 0,3 procenta dávek vakcín bylo aplikovaných v 29 nejchudších zemích světa. Pokud se má dostat pandemie koronaviru pod kontrolu, bylo by přitom podle odhadů vědců třeba asi jedenácti miliard dávek vakcíny, kterými by se mohlo naočkovat 70 procent světové populace.

Spor kvůli patentům

Na to, jak toho co nejrychleji dosáhnout, panují různé názory, a to i v rámci Evropské unie. Evropská komise odmítla návrhy některých západních států v čele s USA, aby byla „dočasně pozastavena“ patentová ochrana vakcín. Evropský parlament na svém červnovém zasedání ve Štrasburku vyzval EU právě k dočasnému pozastavení patentů, a postavil se tak proti Bruselu. Hlasování však nebylo jednoznačné a návrh získal jen poměrně těsnou většinu. Pro bylo 355 europoslanců, proti 263 a 70 se zdrželo.

Poslanci požadují „Dobrovolné licenční dohody“. Jejich prostřednictvím by se výrobci vakcín mohli rozhodnout, komu a za jakých podmínek udělí patentovou licenci umožňující výrobu očkovacích látek, ale i transfer technologií.

Současně Evropský parlament vyzval jak EU, tak Spojené státy a Velkou Británii, aby zrušily omezení vývozu vakcín vyrobených na svém území. Evropská unie je přitom z celého západního světa vůči vývozu vakcín nejliberálnější. Jak konstatovala Evropská komise, z EU se za minulého půl roku vyvezlo čtvrt miliardy dávek vakcín.

Právě v omezeních vývozu očkování vidí europoslanec Stanislav Polčák (STAN) největší překážku toho, proč se vakcíny zatím dostávají především do zemí západního světa, a jen malého okruhu rozvojových zemí, jako je Indie, které vakcíny na svém území vyrábějí.

Evropský parlament ve svém usnesení žádá, aby EU podpořila výrobu vakcín přímo v Africe, kde je úroveň vakcinace nejnižší na světě. „Největším nebezpečím jsou mutace, a proto je zcela klíčové co nejvíce světové populace naočkovat do konce tohoto roku,“ uvádí Polčák. „Nelze ale prolomit veškerou patentovou ochranu vakcín. To by nabouralo princip právní jistoty,“ uvedl Polčák.

EU už dohání USA

Evropská unie si přitom vede v očkování stále lépe a dotahuje se na USA. Například v Německo už podalo 79 dávek na sto obyvatel, USA 94. Česko má zatím jen 67 dávek na sto obyvatel.