Na Benešovsku patří k těm neviditelnějším Miličín a Tisem. Dělí je vzdušnou čarou pouhých 21 kilometrů. Ale v názoru na D3 k sobě mají nejdál, jak jen to je možné. Zatímco Miličín dálnici chce a prosazuje, Tisem se jí urputně brání.

Důvod je zřejmý při pouhém pohledu na mapu. Miličínem prochází současná nejdůležitější a nejvytíženější severojižní krajská a vlastně i česká silnice I/3. „Sčítáním jsme zjistili, že za den naší obcí projede až dvaadvacet tisíc aut,“ potvrdil miličínský starosta Václav Karda. To Tismí vede „jen“ silnice II/114 s významně klidnějším provozem. Víc aut má k obci přivést právě D3. Už pouhé její budování, pokud dojde na státem prosazovanou, stabilizovanou trasu, může tisemským přinést řadu potíží.

„Obáváme se především o zdroje naší pitné vody. Ale nejen o ně,“ připomněl Martin Hruška, tisemský zastupitel, který se agendou D3 zabývá. Tradice boje proti dálnici D3 sahá v Tismi až do roku 1997. V čele úsilí stál dlouhá léta starosta Miroslav Hruška. Dnes tuhle štafetu nese dál jeho syn Martin.

„Už od začátku říkám, že stavba dálnice v dolním Posázaví je zločinem proti přírodě,“ tvrdí Miroslav Hruška a ukazuje přitom na stohy pečlivě vedených dokumentů, článků a fotografií, které k problematice dopravní stavby už nashromáždil. Říká také, že prosazovaná trasa nemá logiku. „Má být hodně drahá. Aby nebyla, vždyť má vést oblastí šachtami poddolovaného Jílového u Prahy, dolnopožárských lesů, kde se těží kvalitní posázavská žula, a u nás, kolem Tismi, jsou zase mokřady,“ vypočítal. Je přesvědčený, že levnější variantou severojižní silniční dálniční komunikace by byla přestavbu už existující silnice I/3. Dokonce prý i s doplněním obchvatů obcí, přes něž dnes silnice vede.

Miličínský starosta Václav Karda všechny argumenty tisemských obyvatel, jak sám uvedl, chápe. A také přiznává, že by se na jejich místě nechoval jinak. Obyvatelé centra České Sibiře jsou ale v naprosto odlišné situaci a pokračování stavby dálnice D3 toužebně očekávají.

„Třetina obyvatel obce žije za silnicí I/3 a do obchodů, na úřad, do školy, na poštu nebo k lékaři musí rušnou silnici přejít nebo přejet,“ zmínil starosta.

Na vozovce jsou vyznačené přechody, což je pro tento význam komunikace unikum. Z jedné strany silnice na druhou je to neuvěřitelných 16 metrů. Navíc bez středového ostrůvku. Nebezpečné je přecházení zejména pro seniory a častěji pro děti dojíždějící do školy autobusy. Ty je ráno vysadí u hotelu Česká Sibiř, ale pro cestu domů musejí školáci přeběhnout na druhou stranu silnice, z níž se také do obce šíří hluk a zplodiny. Dnem i nocí.

Miličín čeká dál a věří, že platí slova ministra dopravy, který loni obyvatele obce ujišťoval, že se na přípravě stavby D3 intenzivně pracuje. I s ohledem na obce, jako je Tisem, Václav Karda poznamenal: „Musíme si všichni uvědomit, že nehledáme žádné správné řešení, ale jen to nejméně špatné,“ tvrdí. Také miličínští občané už chtěli přistoupit k demonstrativnímu zastavení dopravy, jak to udělali jejich sousedé z Olbramovic.

Starosta ale příznivcem takového extrémního zviditelnění není. „Dopadlo by nejvíc na ty, co jen projíždějí a někam pospíchají. Úplně tomu zabránit nelze, protože takový protest může zorganizovat kdokoli. Jsem ale pořád zastáncem jednání, a to i když přinesou postupné, malé krůčky vpřed k vyřešení problému,“ dodal Václav Karda.

