A tak třeba v nové německé vládě sociálního demokrata Olafa Scholze, pokud vznikne, budou jediní Piráti mít přirozeného partnera – v Zelených. Naopak bezproblémová by mohla být spolupráce se Slovenskem, kde je u moci podobně laděný kabinet jako možná nová vláda.

Podle prvních náznaků to navíc vypadá, že nyní v EU podivně zasazená ODS přenechá diplomacii některé z proevropských stran. TOP 09 nebo lidovcům. I ti mají ale smůlu, že kyvadlo evropské politiky se začalo vychylovat směrem k tradiční levici.

Ta byla ještě poměrně nedávno v Evropské lidové straně, a tedy v hlavním proudu EU. Pokud se problémy právního státu a krize vztahů Polska s EU budou pod vládou PiS dále prohlubovat, může ODS spolupráci s PiS ukončit. Zásadní posun, typu přijetí eura, se od Fialova kabinetu očekávat podle analytiků nedá. Důležité bude ale už to, že s sebou vláda nepotáhne zátěž střetu zájmů Andreje Babiše, který se stal pro Česko obří zátěží ve vztazích s Bruselem.

Pokud se však na to podíváme s větším odstupem, pak většina nové vlády je výrazně proevropštější než ODS. A v nové koaliční vládě bude mít převahu, což bude muset i Fiala chtě nechtě akceptovat. Současné české vládní spojenectví pak může vést k pohybu i v samotné ODS.

Při troše sarkasmu by se dalo říci, že o víkendových volbách ODS, spojenec polské autoritářské vlády Jaroslawa Kaczyńského, porazila v ANO Andreje Babiše, spojence autoritářského maďarského premiéra Viktora Orbána.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.