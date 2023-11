Ondřej Knotek je jedním ze tří europoslanců, kteří zůstávají součástí klubu ANO a chtějí kandidovat i v příštích volbách. Na spolupráci s lídryní ANO Kateřinou Dostálovou je už léta zvyklý.

Evropa pro Čechy s europoslancem Ondřejem Knotkem | Video: Deník/Luboš Palata

Česko žije odchodem Karla Schwarzenberga. Nebyla od hnutí ANO chyba, že podpořilo Miloše Zemana, a podílelo se tak na tom, že se Schwarzenberg nestal hlavou státu, kterou by byl podle mnoha názorů výrazně lepší než Zeman?

Karel Schwarzenberg hájil české zájmy ze svého pohledu. Tento pohled se vždy neshodoval s naším. Já se přiznám, že ve druhém kole proti Miloši Zemanovi jsem Karla Schwarzenberga volil. Ale v roce 2018 jsem už volil Miloše Zemana. Já si nemyslím, že by Zeman byl špatným prezidentem. Určitě to nevnímám jako ztracenou příležitost. Volby dopadly tak, jak dopadly, a já to respektuji.

Vy jste jedním z europoslanců za hnutí ANO, o nichž se mluví, že budou chtít za hnutí kandidovat i v příštích volbách do europarlamentu. Můžete to potvrdit?

Slovo chtít je příliš ambiciózní a do politiky nepatří. Nabízím své služby i nadále. Myslím, že ještě dalších pět let zvládnu naplno pracovat. Pokud hnutí ANO dospěje k názoru, že tomu tak má být, jsem připraven.

Lídryní hnutí ANO v nadcházejících eurovolbách by měla být Klára Dostálová:

V Bruselu leží miliardy, které vláda neumí využít, říká Klára Dostálová

A jakou vidíte šanci, že by se tak stalo?

V tuto chvíli ještě nemáme uzavřeny kandidátní listiny. Nominační proces byl ale zahájen už v létě, kdy krajské organizace takzvaně zespoda nominovaly čtyřicet lidí. Mezi ně se dostali i tři současní europoslanci včetně mě. Debaty probíhají dál a bude to výbor hnutí ANO, kdo ty kandidátky nakonec poskládá.

Ale lídr už je jasný?

Lídrem by měla být místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Tedy někdo, kdo má s vámi společný obor, protože i vy jste v Bruselu ve výboru pro regionální rozvoj. Takže pokud budete oba v novém Evropském parlamentu, můžete tam vytvořit silný oborový tandem. Jak se na to těšíte?

Ta spolupráce probíhala už v době, kdy byla ministryní. Když jsem se stal členem výboru pro regionální rozvoj, jedním z prvních kroků bylo, že jsem právě paní ministryni oslovil s dotazy, jaké priority má česká vláda, tedy vláda hnutí ANO. Během tří dnů jsem dostal zpracovaný podrobný manuál, které pozměňovací návrhy, která legislativa je důležitá, na které by bylo dobré pracovat. Předpokládám, že tato spolupráce, pokud se potkáme v Evropském parlamentu, bude dál mezi námi fungovat.

Volkswagen nebude stavět gigafactory v Líních:

Volkswagen gigafactory v Líních stavět nebude. Letiště ale ještě vyhráno nemá

Vy chcete pokračovat ve výboru pro regionální rozvoj?

Já už jsem mezitím plynule najel na klimaticko-energetickou tematiku. Jako člověk pocházející z Karlovarska, jednoho z transformujících se uhelných regionů, bych se jí věnoval i ve spolupráci s paní Dostálovou.

Když jste z toho Karlovarska, proč tento region v transformaci tak zaostává za Ostravskem, kam se jezdí z celé Evropy dívat, jak se má transformace dělat?

Já tak Karlovarsko nevnímám. A i na Karlovarsko a Ústecko jezdí delegace z Unie. Karlovarský kraj získal jako jeden ze sedmi vybraných uhelných regionů z asi třiceti nárok na mimořádnou technickou pomoc. Právě díky kvalitní práci na transformaci.

Ale Ostrava má náskok, ne?

Ostrava je černouhelná lokalita, Ústecko a Karlovarsko hnědouhelná, a to je rozdíl. Souhlasím s tím, že Moravskoslezský kraj si vede excelentně. Ale s transformací začal o deset let dřív, a proto tam mají dnes mnoho projektů připraveno. Nemají zázemí velkých firem, jako je to na Karlovarsku. Tomu by pomohlo by přesměrování projektu gigafactory z nesmyslného umístění u Plzně právě na Karlovarsko.

Celý rozhovor si poslechněte na videu:

Zdroj: Deník/Luboš Palata