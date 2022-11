Byl to malý diplomatický zázrak, že se toto setkání vůbec konalo. Na nedělní fotbalový zápas Maďarsko-Řecko si totiž budapešťský premiér Viktor Orbán vzal fanouškovskou šálu s mapou Velkého Uherska v hranicích z roku 1914. Vyvolal tím pobouřenou reakci v zemích, jejichž území se to týká, mimo jiné Slovenska. Protest podalo solidárně s Bratislavou i Česko.

Na úvod čtvrtečního summitu si tak Orbán musel nechat omotat kolem krku od premiéra hostitelského Slovenska Eduarda Hegera šálu Slovenska a zapózovat pro fotografy (viz foto). Jenže to byl také poslední úspěch celého summitu, který měl být symbolem obnovení spolupráce Visegrádské čtyřky. Ta byla zmrazena po ruské agresi, kdy se Orbán stavěl do neutrální pozice, zakázal převoz zbraní pro Ukrajinu přes Maďarsko a dál udržoval těsné vztahy s Moskvou. Zbytek V4 Ukrajinu mohutně podpořil.

Orbán dál vydírá EU

Polský, český a slovenský premiér sice ve čtvrtek dotlačili Orbána k tomu, že prohlásil, že Ukrajině je třeba pomáhat. Ale v klíčové otázce, tedy maďarského veta na 18 miliard eur pomoci EU Kyjevu, s Orbánem nepohnuli. Polský premiér Mateusz Morawiecki pak Maďarsko nepřesvědčil ani k tomu, aby do konce roku schválilo vstup Švédska a Finska do NATO. „Nebudu tajit, že na některé věci máme odlišné názory,“ přiznal český premiér Petr Fiala. Tvrdil však, že v základních postojích se premiéři shodli.

Přesto Orbán v Košicích z blokování pomoci Ukrajině i zdržování rozšíření NATO neuhnul. Obě věci totiž potřebuje k vydírání EU.

Evropská komise totiž blokuje Maďarsku peníze z unijních fondů i z Plánu obnovy ve výši stovek miliard korun. A to kvůli porušování právního státu a korupci. Budapešť dostala 17 podmínek, po jejichž splnění mají být peníze odblokovány.

Symbolický krok. Rusko je státem podporujícím terorismus, schválili europoslanci

Jak ale nyní konstatoval Evropský parlament, splněna je jen část, a to nestačí. „V rukou to ale budou mít členské státy, které o tom musí v příštích týdnech rozhodnout,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle názoru z kuloárů Evropského parlamentu si Orbán nechává veto na pomoc Ukrajině i zablokování rozšíření NATO jako zbraň, kterou chce EU donutit k odblokování peněz do konce roku. Maďarsko, které je v nejhorší ekonomické situaci z celé V4, miliardy eur od Unie nutně potřebuje.