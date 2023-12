Výzkumná organizace PAQ Research letos v dubnu upozornila, že ani po roce není do českých kolektivů dobře začleněno téměř 60 procent ukrajinských dětí. „Téměř třetina nemá žádné české kamarády,“ konstatovala výzkumnice Martina Kavanová. Mnohé základní školy říkají, že na jejich integraci nezbývá čas, neboť i samotná výuka cizinců je náročná práce navíc.

Najdou se ale školy, které v tom nevidí problém a kromě ukrajinských žáků integrují i jejich rodiče. Jedna z nich stojí uprostřed panelového sídliště Dubina v Ostravě. „My nejsme prestižní škola. Sídlíme na okraji Ostravy, chodí k nám děti ze sociálně slabých rodin, žáci s různým znevýhodněním. Své místo si tedy musíme budovat jinak,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky ZŠ Václava Košaře Tereza Petrová, jež má na starosti granty a projekty. Právě jimi se snaží zdejší devítiletku pozvednout a otevřít žákům nové obzory. „Někteří nebyli jinde než v Ostravě,“ dodala.

Dostat děti ven

Ředitelka školy Radka Palátová popsala, že se hlásí do grantových výzev a většinu peněz se snaží dávat do vzdělávacích a volnočasových aktivit. „Je pro mě důležité dostat děti ze sídliště a ukázat jim, že život může být i jiný,“ vysvětlila.

Pro žáky prchající před ruskou invazí zaplatili z grantů dvě ukrajinské učitelky. A také víkendové výlety, týdenní zájezdy či příměstské tábory a zdejší pedagogy, kteří se dětem věnují ve svém volném čase. Do výjezdů zapojili ukrajinské rodiče, kteří pomohli s dozorem a komunikací. „Jezdili s námi i čeští spolužáci, vytvořili jsme jednu partu. Ukrajinští rodiče získali klid, že u nás jsou děti v bezpečí. Mnozí přišli za dramatických okolností, pocit bezpečí je pro ně zásadní,“ zdůraznila Petrová.

Jak vyřešit problémy s malou školní docházkou ukrajinských teenagerů? Hlavní je věnovat jim čas a energii:

Zdárná integrace ukrajinských dětí se naší zemi neskutečně vrátí, říká pedagog

Společně si jeli zalyžovat do Jeseníků i Beskyd, zhlédnout výstavu Tutanchamon v Brně či si prohlédnout Národní muzeum v Praze. Podívali se také do Tater v rámci výměnného zájezdu se školou v Tatranské Lomnici nebo do Chorvatska k moři.

Ředitelka si pochvaluje zájem, domácí přípravu i docházku ukrajinských dětí. Tedy věci, s nimiž se u některých českých rodin potýká. K dobré integraci podle ní pomáhá i fakt, že vedení školy přispívá na školní akce nejen Ukrajincům, ale i znevýhodněným českým dětem. Odpadá tedy nevraživost či závist.

Společně u punče

Čeští i ukrajinští rodiče se spolu s dětmi sešli ve vestibulu školy, kde se konal vánoční jarmark. Chodbami se rozléhaly koledy, voněly upečené sladkosti a vánoční punč, který zrovna dovařily učitelky, děti prodávaly vánoční výrobky. Přišla se podívat i Elena, maminka šesťáka Timura.