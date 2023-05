Evropský parlament na svém posledním zasedání ve Štrasburku přijal jasnou většinou evropskou směrnici, která má zásadně snížit množství metanu v atmosféře. Metan působí na globální oteplování nejhůře ze všech skleníkových plynů. Je ho sice méně, ale při zadržování tepla v atmosféře je asi pětadvacetkrát horší než oxid uhličitý. Proto je jeho vliv na zvyšování teploty na Zemi velmi zásadní.

Globální oteplování. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Metan oproti oxidu uhličitému setrvává v atmosféře poměrně krátkou dobu. Snížení jeho množství v atmosféře tak může mít poměrně rychlý pozitivní vliv na průběh globální klimatické změny. Celkově se podílí na globálním oteplování celou třetinou.

Unie se proto připojila ke Globálnímu metanovému závazku, jehož cílem je snížit do roku 2030 emise metanu o 30 procent oproti roku 2020, což by mohlo do roku 2050 zmírnit oteplení o více než 0,2 stupně Celsia.

Problémem je zemědělství

Nově přijaté nařízení je prvním unijním právním předpisem zaměřeným na snižování emisí metanu. Vztahuje se na přímé emise metanu z odvětví ropy či fosilního plynu a uhlí.

Europoslanci požadují, aby se nová pravidla vztahovala také na petrochemický průmysl. Ke směrnici se ještě musí vyjádřit evropské státy a výsledná podoba vzejde z vyjednávání s unijními vládami. „Můžeme jednoduchými opatřeními a bez velkých investic zabránit třem čtvrtinám emisí metanu z průmyslu,“ uvedla europoslankyně Jutta Paulus.

Před Unií ale stojí i po tomto kroku obří problém, kterým je omezení produkce metanu v zemědělství. To se podílí na celkovém znečištění tímto plynem z poloviny, přičemž zásadní jsou v tomto problému obří stáda skotu, za nimiž stojí mocná lobby.