Paní Haně Hamtákové před časem zazvonil mobil. „Chtěla byste se zúčastnit Konference o budoucnosti Evropy, panelu o migraci a zahraniční politice?,“ zněla otázka, kterou jedenašedesátileté bývalé sazečce různých nakladatelství položila pracovnice agentury Kantar. „Já jsem si nejdříve myslela, že si země někdo možná dělá blázny,“ říká dnes. „Je mi jednašedesát, jsem před důchodem, mluvím jenom česky, co já tam budu dělat, ptala jsem se sama sebe.“

Paní Hamtáková se nikdy neangažovala v žádném evropském hnutí, ani v politice. Jediné, co občas dělala, bylo vyplňování dotazníků průzkumů sociologické agentury Kantar. Ta vyhrála v EU soutěž na to, aby připravila sociologický vzorek „občanů EU“ na čtyři panely po 200 účastnících. Z nich má vzejít názor obyčejných unijních lidí na nejdůležitější otázky fungování a budoucnosti Evropské unie. Paní Hamtákové nabídli letenku, hotel a poměrně velkorysé kapesné na několik dní ve Francii. A tak nakonec souhlasila.

Vyrábět máme v Evropě, žádá Hana Hamtáková

Minulý pátek se proto paní Hamtáková ocitla v budově parlamentu ve Štrasburku. Letadlo mělo zpoždění, takže přišla až po oficiálním začátku, Chvíli trvalo, než se organizátoři vypořádali s její češtinou, ale pak našli někoho, kdo se jí ujal a zavedl jí na jednání jejího panelu. Tam podle jazykového klíče byli i někteří další Češi, či Slováci.

Hana Hamtáková měla trochu obavy, jestli se tu se svými názory na migraci, nedostane do potíží. „Migrovat přece nemůže někdo jen tak. Co já musela mít papírů, než jsem přijela sem. O oni nemusí nic. Migrace není řešením,“ svěřuje se Hana Hamtáková, která bydlí ve středočeské vesnici kousek od Lán. „Každý migrant by se měl chovat podle pravidel země, kde chce žít. A ne, aby se země kam přišel, přizpůsobovala jemu. A pak také nemůžete Evropu zahltit uprchlíky,“ dodává. S tím, že je sama zvědava, co na to budou říkat Evropané z jiných zemí.

Obavy byly ale zbytečné. V neděli na konci jednání svého panelu byla nadšená. Jazykové problémy zvládlo tlumočení, které bylo celou dobu k dispozici. A mimo jednání si vzal na starosti jeden mladý český účastník, jež jí občas překládal. „V naší skupině se sešli hrozně fajn lidi z celé Evropy. To bylo asi na tom celé nejlepší,“ usmívá se.

Přišla i exministryně zahraničí EU

Vedle jednání panelu si vyslechla i vystoupení velkých osobností evropské politiky, například bývalé unijní „ministryně zahraničí“ Federica Mogheriniová, nebo jednu z legend Evropského parlamentu Elmara Broka, který byl 29 let europoslancem a velkou část z toho šéfem zahraničního výboru Evropského parlamentu. „Zrovna ten Brok měl moc nezaujal, to paní Mogheriniová byla lepší,“ hodnotí paní Hamtáková.

V neděli, kdy se z výsledků jednání výborů sestavovaly závěry a doporučení tohoto panelu, měla i Hana Hamtáková pocit, že něco prosadila. „Třeba jsme se shodli, že by měla Evropská unie posílit svoji soběstačnost. Aby se věci, co se mohou vyrobit tady v Evropě, nedováželi třeba z Číny,“ dává jeden z příkladů. „Ano, opravdu mám pocit, že to k něčemu bylo,“ říká docela nadšeně.

Diskuse přes internetet

Celkově se na Konferenci o budoucnosti Evropy konaly čtyři panely po 200 účastnících ze všech 27 členských zemí. Byly mezi nimi zastoupeny všechny sociologické skupiny. Třetinu ale tvořili mladí lidé ve věku 16-25 let.

Po Štrasburku se konají další zasedání v různých částech Evropy, od Dublinu po polský Natolin. Paní Hamtákovou tak čeká ještě v půlce ledna zasedání jejího panelu v nizozemském Maastrichtu. Současně s těmito diskusemi probíhá i digitální podávání návrhů stránce Future.eu.europa.eu. Závěry z fyzických i internetových diskusí budou pokladem pro závěry konference, které se očekávají v polovině příštího roku.

„Uvidíme, jestli něco změníme. Jsem ráda, že jsem tu byla. Je škoda, že se nás takhle nezeptá třeba někdo u nás doma v Česku,“ říká s očekáváním i naděj. Po víkendu, kdy paní Hana Hamtáková rozhodovala o budoucnosti Evropy.