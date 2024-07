V Bruselu dnes vznikla europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), do jejíhož čela byl zvolen šéf francouzského Národního sdružení (RN) Jordan Bardella, informoval bruselský zpravodaj serveru Euronews. Místopředsedkyní se stala česká europoslankyně za ANO Klára Dostálová, sdělil ČTK její kolega, europoslanec Ondřej Knotek.

Frakce má 84 členů z 12 zemí a stala se tak třetí nejsilnější politickou skupinou v Evropském parlamentu. Podle zpravodajky maďarského opozičního listu Népszava je její první místopředsedkyní europoslankyně Kinga Gálová z maďarského hnutí Fidesz. Dále má frakce šest dalších místopředsedů, kromě Dostálové rovněž Roberta Vannacciho z italské Ligy, Sebastiaana Stötelera z nizozemské strany PVV, Antónia Tângera Corrêu z portugalské Chegy, Hermanna Tertsche ze španělského Voxu a Haralda Vilimského z rakouské strany FPÖ.

Podle tiskového prohlášení frakce jsou jejími členy i čeští europoslanci z Přísahy a Motoristů Filip Turek a Nikola Bartůšek. Spolu se sedmi europoslanci českého hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše je tedy Čechů v nové europarlamentní politické skupině devět.

„Historický okamžik! Patrioti pro Evropu se oficiálně stali novou pravicovou politickou skupinou v Evropském parlamentu,“ napsal na sociální síti X mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács. „S 84 zástupci z 12 zemí bude naše aliance evropských patriotů bojovat za budoucnost a suverenitu evropského lidu,“ dodal.

Frakci dále tvoří 30 europoslanců z francouzského Národního sdružení (RN) Marine Le Penové, 11 europoslanců maďarské strany Fidesz současného premiéra Viktora Orbána, osm europoslanců italské Ligy, šest europoslanců ze Svobodné strany Rakouska (FPÖ), šest ze španělské strany Vox, šest z nizozemské Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, tři z belgické strany Vlámský zájem (Vlaams Belang) a dva z portugalské formace Dost (Chega). Zbývající tři europoslanci pocházejí z Dánska, Řecka a Lotyšska.

Do nové frakce přešly prakticky všechny strany, které byly dosud v krajně pravicové a euroskeptické parlamentní skupině Identita a demokracie (ID). K Patriotům se nepřidal jen zástupce české SPD a Trikolory Ivan David. Ten bude podle nedávného prohlášení předsedy SPD Tomia Okamury součástí další nové frakce jménem Evropa suverénních národů (Europe of Sovereign Nations, ESN). K Patriotům rovněž nepřešel estonský krajně pravicový europoslanec Jaak Madison, který se naopak přičlenil ke konzervativní frakci ECR.

Předmětem spekulací se stal osud německé Alternativy pro Německo (AfD). Pravicově populistická AfD byla původně součástí právě europarlamentní frakce Identita a demokracie. ID ji ale nedlouho před volbami do EP vyloučila ze svých řad kvůli přílišné radikalitě některých jejích představitelů i kvůli skandálům týkajícím se volebního lídra strany Maximiliana Kraha. Toho dohnaly kauzy týkající se podezření z přijímání úplatků za ruskou propagandu a také případ jeho asistenta, který je podezřelý ze špionáže pro Čínu. Nyní AfD oznámila, že se k nové politické skupině pod vedením francouzského Národního sdružení nepřipojí.

Podle bruselského serveru Politico by se mohla většina europoslanců AfD, kterých je dohromady 15, přejít ke zmiňované frakci Evropa suverénních národů (Europe of Sovereign Nations, ESN), kterým se říká rovněž Suverenisté. Ještě ale není jisté, zda se tuto frakci vůbec podaří vytvořit. Potřeba je totiž nejméně 23 europoslanců ze sedmi členských států EU. Zatím se hovoří o tom, že by v této frakci byl právě český europoslanec David, zástupci AfD, slovenský krajně pravicový europoslanec Milan Uhrík z neparlamentního hnutí Republika, dále tři europoslanci z Bulharska, jeden z maďarské krajně pravicové strany Naše vlast, francouzská europoslankyně Sarah Knafová, jeden zástupce Litvy a nejspíš i představitelé polské Konfederace.

Babiš oceňuje velikost Patriotů pro Evropu, ANO v nich chce plnit program

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš považuje za obrovský úspěch, že do nové frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe) vstoupilo 84 europoslanců. ANO se stalo součástí uskupení, aby mohlo plnit svůj program, řekl dnes v Praze novinářům. Zaměřovat se chce na obranu suverenity členských zemí Evropské unie, řešení problematiky migrace a revizi Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu).

ANO vstoupilo do Patriotů pro Evropu, aby plnilo svůj program, řekl Babiš. První místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že hnutí hledalo partnery, se kterými má stejný názor na unijní problematiku. Názor ANO na konflikt na Ukrajině včetně kritiky ruské agrese se nemění, doplnil. Odsoudil dnešní vzdušný útok na Ukrajinu, který mířil mimo jiné na dětskou nemocnici.

Frakce Patrioti pro Evropu vznikla v Bruselu dnes. V jejím čele stanul šéf francouzského Národního sdružení (RN) Jordan Bardella, jednou z místopředsedkyní je česká europoslankyně za ANO Klára Dostálová. Frakce má 84 členů z 12 zemí, podle tiskového prohlášení frakce jsou jejími členy i čeští europoslanci z Přísahy a Motoristů Filip Turek a Nikola Bartůšek.

Babiš řekl, že ANO s Motoristy a Přísahou spojuje náhled na evropskou problematiku. Nevyloučil další spolupráci, i když Motoristy současně označil za „ODS revival“. Strany se shodnou na ilegální migraci, kritice konce automobilů se spalovacími motory či snaze na změnu Green Dealu. Teď se bavíme o Evropě a evropské frakci, jsme rádi, že jsou tam s námi. S naší tuzemskou politikou to zatím nemá nic společného,“ uvedl Babiš.

Frakci tvoří také 30 europoslanců z francouzského Národního sdružení (RN) Marine Le Penové, 11 europoslanců maďarské strany Fidesz současného premiéra Viktora Orbána, osm europoslanců italské Ligy, šest europoslanců ze Svobodné strany Rakouska (FPÖ), šest ze španělské strany Vox, šest z nizozemské Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, tři z belgické strany Vlámský zájem (Vlaams Belang) a dva z portugalské formace Dost (Chega). Další europoslanci pocházejí z Dánska, Řecka a Lotyšska. Babiš věří tomu, že frakce má potenciál získat i další členy.

Babiš se postavil za Orbána ohledně jeho jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem z minulého týdne. „Orbán má předsednictví v EU a na rozdíl od (premiéra Petra) Fialy (ODS) při něm něco dělá,“ řekl. Připomněl, že Orbán jednal i s lídry Ukrajiny a Číny. Předpokládá, že o výsledcích bude informovat na jednání NATO ve Washingtonu klíčové světové hráče, kteří mohou promluvit do mírových rozhovorů ohledně Ukrajiny.