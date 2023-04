Prezident Petr Pavel by mohl podle profesora Petra Kratochvíla, bývalého ředitele Ústavu mezinárodních vztahů, pootočit kormidlem české unijní politiky. Jenže se k tomu podle něj nechystá.

Petr Kratochvíl | Foto: se souhlasem Petra Kratochvíla

Ve středu začíná nezvykle dlouhá třídenní návštěva prezidenta Petra Pavla v Bruselu. Lze očekávat změnu české evropské politiky?

Je to návštěva první. A jako každý český prezident v minulosti se musí i Petr Pavel potýkat s paradoxem, že očekávání veřejnosti v oblasti zahraničněpolitického působení jsou v souvislosti s přímou volbou vysoká. Jeho ústavní kompetence jsou ale střední a jeho zázemí malé. Takže schopnost skutečně výrazně měnit zahraniční nebo evropskou politiku je velmi omezená. S výjimkou toho, že působí jako individuální aktér, který může otevírat různá témata. Tento rámec je daný a ani Pavel z něj nemůže úplně vystoupit.

A jaká tedy na základě této charakteristiky Pavlova návštěva Bruselu bude?

Bude spíše seznamovací, prezident při ní bude dávat najevo svoji prounijní orientaci a bude zdůrazňovat svoji zkušenost ze Severoatlantické aliance.

Petr Pavel může být hlasem střední Evropy, říká politolog Jacques Rupnik

Je v tom nějaká dohoda s premiérem Petrem Fialou?

Ano, je tu dohoda, že premiér má na starost otázky evropské integrace a prezident spíše otázky bezpečnosti. Myslím, že toto základní rozdělení při své návštěvě Bruselu Petr Pavel znovu potvrdí.

Máme po dvaceti letech proevropského prezidenta, Miloš Zeman jím nebyl, a už vůbec ne Václav Klaus. Může prezident, díky svému silnému vlivu na obyvatelstvo, zásadně ovlivnit nálady veřejnosti vůči Evropské unii?

To sice může, ale já si nejsem jistý, zda tomu tak skutečně bude. Jde skutečně po dlouhé době o prvního proevropského prezidenta. Ale jsou tu na druhé straně určité limity. Není to jeho hlavní téma. Není u něj úplně zřejmé, co jeho proevropskost znamená. Bude se vyslovovat ve prospěch hlubší integrace, třeba posilováním hlasování kvalifikovanou většinou, to je jedna z mnoha otázek, které nejsou úplně jasné. Můžeme se ale shodnout, že se nejedná o euroskeptika.

A brzdí v tom nějak prezidenta Pavla jeho spolupráce se současnou vládou?

To je určitě další limit. Občanskou demokratická stranu, jako nejsilnější část vládní koalice, bych stále řadil k měkkému euroskepticismu. A zrovna evropská politika je oblast, kde se politická orientace premiéra a jeho ODS a prezidenta zcela nepřekrývají. Proto Pavel sice může českou debatu o Evropské unii svými výroky trochu proměnit, ale zásadně ji posunout, třeba v otázce přijetí eura nebo v otázce zelené dohody, se mu podle mě asi nepodaří.

Podle vás se tedy nedá očekávat, že by prezident Pavel šel do nějakého souboje s premiérem Fialou o podobu české evropské politiky? Bude se v této oblasti držet Pavel zpátky?

Překvapilo by mě, pokud by k tomu došlo. Nezdá se mi, že by to pro prezidenta bylo zásadní téma. I v předvolební kampani byly jeho odpovědi na otázky týkající se Unie mnohem kratší než odpovědi, které se týkaly bezpečnosti nebo NATO.

Prezident Pavel je pro zavedení dvou sazeb DPH: Pomůže to státní pokladně

Takže prostě nějaký proevropský průlom v české politice se od Petra Pavla čekat nedá?

Aby se prolomila evropská tabu, která jsou v české politice pevně zakořeněna, a to i dlouhodobým působením mnoha předchozích vlád, třeba v otázce přijetí eura, musela by existovat jednotná pozice prezidenta a vlády. A ta v současnosti neexistuje.

No a existuje pozice prezidenta Pavla k přijetí eura?

To je právě to. V řadě bezpečnostních otázek má Petr Pavel jasné dobře formulované postoje a byl by je schopen prosadit, i kdyby nebyl v souladu s vládou. Ale u evropských otázek to nevidím. Není to něco, na co by měl silný názor a kvůli čemu by byl ochoten jít do střetu.