/Od zvláštního zpravodaje ve Francii/ Nebylo to jen naoko. Červený koberec, čestné stráže, přehlídka v Invalidovně, setkání s prezidentem, premiérkou i vedením parlamentu. Francie přivítala po deseti letech v Petru Pavlovi opět hlavu českého státu. A dala si záležet na tom, aby to bylo nejen s plnou parádou, ale také aby jednání byla velmi konkrétní.

Český prezident Petr Pavel v Paříži | Video: Deník/Luboš Palata

Česko se totiž i díky svému úspěšnému předsednictví EU a jasnému postoji k ruské agresi proti Ukrajině i svojí velkou konkrétní pomocí Kyjevu, včetně přijetí stovek tisíc ukrajinských válečných uprchlíků, v očích Francie posunulo. A to do skupiny zemí, s nimiž je dobré mít strategické partnerství nejen na papíře, ale i v naprosto reálných krocích ekonomiky i evropské politiky.

Jádro spojuje

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který přijal Petra Pavla v Elysejském paláci, našel možností strategické spolupráce hned několik. „Naše nabídka dlouhodobého partnerství platí jak ohledně jaderné energie, tak vysokorychlostní železnice, ale i na poli kultury či vědy,“ uvedl při přijetí Pavla Macron.

U jaderné energetiky je to z pohledu Francie logické. Obě země se podporují v prosazování nukleární energie jako bezemisního zdroje energie, který si zaslouží pomoc EU. Francouzský koncern EDF je také jedním ze tří uchazečů, kteří bojují o stamiliardovou zakázku na dostavbu české jaderné elektrárny v Dukovanech. Prezident Petr Pavel dal najevo, že by to u Dukovan nemělo skončit, když navštívil v doprovodu českých odborníků společnost EDF, kde se zajímal o vývoj malých jaderných reaktorů.

Ukrajina spojila Paříž s Prahou

Velice zásadní je spolupráce Česka a Francie v pomoci Ukrajině. Macron při této příležitosti zmínil společnou českou a francouzskou podporu rozšíření Evropské unie o Ukrajinu a Moldavsko, s nimiž začne EU vstupní rozhovory. Francouzský prezident dal v této souvislosti najevo, že Francie rozšíření spojuje i s reformou rozhodování Evropské unie, především omezení práva veta jednotlivých členských států. Macron také nepřímo řekl, že s Českem a jeho podporou v této reformě EU počítá.

Návštěva českého prezidenta Petra Pavla v PařížiZdroj: Deník/Luboš Palata

Pro Petra Pavla je přinejmenším psychologicky Francie bližší než třeba tradiční partner Česka Německo. Je to dáno nejen tím, že umí plynně francouzsky, ale je i nositelem nejvyššího francouzského vojenského vyznamenání za záchranu desítek francouzských vojáků mírových jednotek v devadesátých letech v době válek v bývalé Jugoslávii. Francie jako vojensky nejsilnější země kontinentální Evropy byla pro něj jako druhého muže NATO klíčovým partnerem.

„V důsledku Putinovy agrese máme velmi blízký názor na význam rozšíření Evropské unie o další země. Cením si také shody ohledně podpory Ukrajině,“ uvedl při setkání s Macronem Pavel. Ze strany Francie se jedná o velkou změnu, tato země až do ruské agrese proti Ukrajině patřila k těm v EU, které se na rozšiřování dívaly skepticky.

Zdroj: Youtube

V české ekonomice sice není Francie dominantním zahraničním investorem, ale stále patří do první pětky. „Francouzské firmy dávají v Česku práci stovce tisíc lidí,“ připomněl význam Francie pro české hospodářství Petr Pavel.

Havel i Kundera

Pavlova návštěva má i symbolickou rovinu. Před českou ambasádou nedaleko Eiffelovy věže byla ve středu podvečer odhalena další Lavička Václava Havla, která zdobí už několik světových metropolí. Stává se tak symbolicky ve dnech dvanáctého výročí skonu prvního polistopadového prezidenta a jeho mohutného pohřbu v Praze.

Lavičku přijela osobně odhalit v doprovodu současného prezidentského páru bývalá první dáma a vdova po Václavu Havlovi Dagmar Havlová. „Chceme, aby lavička byla místem setkávání a dialogu,“ uvedl Pavel.

Macronovi k jeho nadcházejícím narozeninám věnoval Pavel sebrané spisy Milana Kundery, který patří mezi oblíbené autory francouzského prezidenta.