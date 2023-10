Vysoká laťka, kterou svým velkým evropským projevem nastavil bývalý český prezident Václav Havel, nebyla Petrem Pavlem pokořena. Přesto se i on dočkal potlesku vestoje.

Prezident Petr Pavel se setkal s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou v Evropském parlamentu, 4. října 2023, Štrasburk, Francie | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Co bylo hlavním poselstvím projevu Petra Pavla před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku?

Hlavními třemi tématy jeho poselství byla podpora Ukrajiny až do jejího vítězství ve válce s ruským agresorem, rozšíření Evropské unie a obrana evropské demokracie před novými hrozbami. Včetně dezinformací vytvářených umělou inteligencí.

Nejpropracovanější byla právě ukrajinská část, kde bylo vidět, že se v otázce pomoci Ukrajině v obraně proti putinovskému Rusku cítí prezident Pavel takzvaně nejsilnější v kramflecích. Ostatně věta „Rusko musí být na Ukrajině poraženo!“ sklidila z celého projevu největší potlesk europoslanců.

Evropa neodhalila zlo včas. Putin nesmí zvítězit, řekl Pavel v europarlamentu

Proč byl jen začátek projevu v češtině, další menší část ve francouzštině a zbytek v angličtině? Bylo to v něčem pozitivní?

Angličtina je i přes odchod Británie z Unie základním dorozumívacím jazykem Unie. Prezident Pavel ukázal, že je v ní doma. A francouzština se tu bere jako velké plus. Na druhou stranu, kdyby byl projev v češtině, měl by možná větší dopad v Česku. A ve Štrasburku, kde se vše automaticky překládá, by to nikomu nevadilo. Proto je výsledek tohoto Pavlova kroku sporný.

Přinesl projev nějakou převratnou myšlenku, která by posunula dál evropskou debatu v některém důležitém tématu?

Pokud si odmyslíme jasnou podporu Ukrajiny, která je ale v europarlamentu převažujícím postojem, pak je to spojení rozšíření společenství s reformou fungování Evropské unie: především omezením práva veta členských států. Pavel jako jeden z mála státníků z východní Evropy připustil, že otázky rozšíření a reformy fungování Unie jsou spojené nádoby.

Jaké byly reakce europoslanců na Pavlův projev a jejich hodnocení toho, co jim ve Štrasburku řekl?

Pozitivní, byť o nějakém mimořádném nadšení nebo historickém úspěchu se mluvit nedá. Bylo cítit i to, že na rozdíl od NATO se Pavel v Unii pohybuje jako v nepříliš známém prostředí. „Projev byl přijat velmi pozitivně. Dobře vystihl hlavní výzvy Evropy. Líbilo se mi, že prezident chce, aby Česko hrálo v Unii aktivní roli, a tímto projevem k tomu bezpochyby přispěl,“ uvedla místopředsedkyně europarlamentu Dita Charanzová z opozičního hnutí ANO.

„Po deseti letech jsme se na půdě Evropského parlamentu dočkali projevu českého prezidenta, za který se nemusíme stydět,“ řekl europoslanec vládní TOP 09 Luděk Niedermayer. „Oceňuji výzvu k podpoře napadené Ukrajiny a zdůraznění bezpečnosti, kterou nelze považovat za samozřejmost,“ dodal.