I když to někdy může vypadat, že strany a hnutí do Evropského parlamentu (EP) posílají jako do odkladiště vysloužilé stranické špičky nebo členy své „druhé ligy“, v jednom ohledu právě jejich reprezentanti v Bruselu a Štrasburku mezi českými politiky jednoznačně hrají prim. A sice výší svých příjmů.

Víc peněz než 21 českých europoslanců bere z tuzemských politiků už jen čtveřice nejvyšších ústavních činitelů: prezident s premiérem a předsedové obou parlamentních komor. Na kolik peněz si tedy čeští europoslanci, kteří v začínajícím funkčním období pojedou na první zasedání do Štrasburku 16. července, měsíčně přijdou?

Od 1. ledna letošního roku mají stejně jako ostatní členové Evropského parlamentu i oni hrubý plat 10 377,43 eur (260 940,47 korun). „Zmíněná výše platů poslanců EP zůstává v platnosti i v novém parlamentním období,“ uvedl tiskový atašé pražské kanceláře Evropského parlamentu Matěj Čadek. Platy europoslanců se přitom podle něj zpravidla každoročně zvyšují.

Po odečtení daní a odvodů poslancům EP k dispozici zbude měsíčně zhruba 200 tisíc korun. Jednotlivé členské země ale mohou svým europoslancům srazit část jejich příjmu podle vnitrostátních daňových předpisů. „Úřady jednotlivých členských států však Evropský parlament neinformují o tom, zda a v jaké výši tuto možnost vůči europoslancům uplatňují,“ podotkl Čadek.

Kupříkladu opětovně zvolená europoslankyně Kateřina Konečná (Stačilo!), která v Evropském parlamentu zasedá již od roku 2014 (původně za KSČM), v rozhovoru pro rádio Impuls uvedla, že měsíčně na účet dostává 7,5 tisíce eur (asi 188 600 korun). „To mi přijde hodně. Ve chvíli, kdy se devět čtvrtletí po sobě snižují reálné mzdy v Česku, nemám problém si plat snížit,“ řekla Konečná.

Ani vysoké příjmy naopak kdysi nestačily jejímu někdejšímu stranickému kolegovi z KSČM Miloslavu Ransdorfovi. Toho v roce 2013 novináři přistihli, jak se šel podepsat na prezenční listinu, aby získal nárok na denní příspěvek při jednání europarlamentu, tehdy ve výši 300 eur. Jednání se přitom podle nich neúčastnil.

Odborníci: Platy jsou přiměřené

Aktuálně činí výše příspěvku pro europoslance na ubytování a stravu při jednání europarlamentu 350 eur (8800,75 korun) na den. Kromě toho jim náleží rovněž paušálně vyplácený měsíční příspěvek na všeobecné výdaje ve výši 4950 eur (124 467,75 korun). Je určen kupříkladu na pronájem kanceláře v jejich domovském státě.

Vysoké platy europoslanců mají také své kritiky. Odborníci nicméně tvrdí, že je částka přiměřená. Podle politologa Masarykovy univerzity v Brně Petra Kanioka je to zejména proto, že evropské zákony jsou důležitější než ty národní. Proto i za jejich vytváření má být přiměřená odměna. „Když je česká legislativa v rozporu s evropskou, tak se musí uzpůsobit ta národní, nikoli ta evropská,“ vysvětlil Kaniok.

Více peněz než kupříkladu čeští poslanci nebo senátoři si podle něj europoslanci zaslouží také proto, že velkou část svého mandátu stráví v Bruselu či Štrasburku. „Zhruba půlku z měsíce jsou na výborech a schůzích parlamentu a ceny tam jsou úplně jiné než v České republice, takže se mi to nezdá nijak přemrštěné,“ dodal Kaniok.

Ani tím ale výčet privilegií europoslanců nekončí. Při odchodu z funkce mohou ještě počítat s tučným odchodným a ve stáří je čeká vysoký důchod. Nárok na něj mají již po dosažení 63 let.