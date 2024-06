Přívalové deště, silný vítr a dokonce možnost vzniku tornád. Následkem tropického počasí mohou lidé ve střední Evropě, včetně České republiky, očekávat do konce pracovního týdne vydatné bouřky a následné ochlazení. Meteorologové situaci sledují a budou upřesňovat výskyt extrémních jevů během následujících dní.

Do Česka dorazí tento týden silné bouřky, hrozí nejen supercely (na videu), ale podle meteorologů i tornáda. | Video: Richard Melichar/ČHMÚ

Jak vypadá supercela? Na další snímky z Česka se můžete podívat na konci článku.

Meteorologové upozornili na zvýšený potenciál vzniku intenzivních bouřek od středy do pátku. Ty ochladí horké červnové počasí v Belgii, Německu i Česku. „Ve střední Evropě by mělo být mnoho vlhkosti a dostupné energie pro tvorbu bouří,“ uvedli experti z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Dodali, že naše území bude na frontálním rozhraní ovlivňovat tryskové proudění, které přinese výrazný střih větru.

Evropu aktuálně sužuje vlna veder. Tropy lze očekávat i v Česku:

Ačkoliv je zatím přesný průběh nejasný, silné bouřky mají hrozit zejména ve středu v Čechách. V pátek je pak lze očekávat spolu se studenou frontou, která patrně ukončí období tropických teplot.

Následkem teplot přesahujících třicet stupňů Celsia se zvýší riziko vzniku supercel, tedy typu bouřek, které mohou mít nejextrémnější projevy. „Ohřátý vzduch v kombinaci se silným tryskovým prouděním ve výšce podpoří bouřky schopné vyvolat silný vítr, velké kroupy, přívalové deště a tornáda,“ sdělili odborníci ze Severe Weather Europe.

Střední Evropu zasáhnou bouřky:

Zdroj: Youtube

Čeští meteorologové dodali, že situaci a výskyt bouřek budou během týdne ještě upřesňovat. Také uvedli, že následně mají teploty na víkend klesnout na 21 až 25 stupňů Celsia.

Bouřky zasáhly západ Evropy

V úterý se ještě podle meteorologů mohou bouřky v Česku objevit jen ojediněle. Důvodem je nedostatek vlhkosti. Navíc od jihu proudí teplejší a sušší vzduch, který podmínky pro vznik zhoršuje. Některé modely však naznačily, že do severních Čech mohou doputovat bouřky ze Saska, nejsou však konzistentní. „Pokud by se tak opravdu stalo, v závislosti na stavu, v jakém k nám dorazí, by mohly přinést nárazy větru, případně menší kroupy,“ napsal ČHMÚ.

V Německu již bouřkové mraky lze zahlédnout. Tamní meteorologická služba varovala před silnými bouřkami od poledne do večera. Dokonce mohou narušit i fotbalový zápas mistrovství Evropy v Lipsku, v němž hraje české národní mužstvo proti Portugalsku.

Ve Francii padaly kroupy o velikosti golfového míčku:

Extrémnímu počasí již v úterý čelila Francie. V departementu Gironde bouřka začala kolem jedné hodiny v noci. Ačkoliv trvala pouze chvíli, napáchala značné škody. Francouzská televize BFM TV informovala, že intenzivní lijáky způsobily vytopení mnoha domů. Zároveň velké kroupy o velikosti golfového míčku poničily zahrady, vozidla i vybavení kolem obydlí.

Tamní meteorologové upozornili obyvatele, že další bouře lze očekávat mezi pátou a jedenáctou hodinou večer na jihozápadě země v departementech Gironde, Landes, Dordogne, Charente a Lot-et-Garonne. Opět se mohou vyskytnout přívalové deště, silný vítr a ohromné kroupy.