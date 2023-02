PODCAST: Česko si udělalo u Ukrajinců skvělé jméno, říká velvyslanec Matula

Velvyslanec České republiky v Kyjevě Radek Matula se vrátil do válečného Kyjevu přesto, že by po šesti letech v čele zdejší ambasády mohl s klidným srdcem odmítnout. "Česko je na Ukrajině dnes vnímámo jako jeden ze skutečně nejbližších spojenců Ukrajiny a to i běžnými lidmi," říká Radek Matula.

Velvyslanec České republiky v Kyjevě Radek Matula | Audio: Luboš Palata