V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou budeme hovořit s místopředsedkyní evropského parlamentu Ditou Charanzovou a to přímo v budově Evropského parlamentu v Bruselu. Dita Charanzová jako zpravodajka Evropského parlamentu dojednala definitivní podobu důležité směrnice o ochraně spotřebitelů, která je důležitá především pro nákupy na internetu a měla by je bránit před nekvalitními a nebezpečnými výrobky.

„Spotřebitelům se na internetu stává, že si často koupí zboží, která nejen že správně nefunguje, ale někdy může být zdraví a dokonce životu nebezpečné. Navíc víme, že více jak 70 procent nebezpečných výrobků prodávaných v Evropě pochází ze zemí mimo Evropu,“ říká k tomu místopředsedkyně Evropského parlamentu.

„Díky této legislativě se ale vše změní. Pokud se vám nebezpečný výrobek dostane do rukou, internetový obchod ho bude muset nejpozději do tří dnů odstranit z prodeje. Ostatní, kteří výrobek již zakoupili, o tom budou ihned informováni a dostanou možnost ho vrátit a získat peníze nazpět. Navíc mimoevropští výrobci například z Číny budou muset mít nově obchodního zástupce v EU, který tak bude zodpovědný za kvalitu těchto výrobků a bude případně zastupovat dané firmy při soudních sporech. Jde tedy o další krok k posílení ochrany spotřebitele a to zejména v internetovém prostředí,“ dodává Charanzová.

Legislativu by měly formálně schválit evropské instituce na jaře příštího roku a měla být zavedena do praxe v druhé polovině roku 2024.

Zastavíme se i u otázky, jak hodnotí Evropský parlament české předsednictví a za jakých podmínek bude české předsednictví úspěšné. O tom a o mnohém dalším bude tento další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata.