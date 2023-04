Čína cítí v Srbsku příležitost, protože půda tu stále není úplně vykolíkovaná a členství Srbska v Evropské unii není za rohem, říká český velvyslanec v Bělehradu Tomáš Kuchta.

Český velvyslanec v Bělehradu Tomáš Kuchta | Audio: Luboš Palata

V dalším dílu podcastu Deníku Evropa pro Čechy, který vysíláme už od roku 2021, se s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou a velvyslancem Tomášem Kuchtou podíváme Srbska, které je klíčovým kandidátem na rozšíření Evropské unii.

Srbsko je první ve frontě na vstup do Evropské unie, byť ruská agrese proti Ukrajině zamíchala kartami a Ukrajina i Moldavsko jsou politicky dnes možná paradoxně většími favority rychlého vstupu do Evropské unie než Bělehrad. Může za to i velice komplikovaná politika srbského vedení, které se snažilo sedět na několika židlích a vedle Evropské unie rozvíjelo i vztahy s komunistickou Čínou a putinovským Ruskem.

„V poslední době dává Srbsko konečně některými kroky na jevo, na čí straně skutečně stojí,“ uvádí velvyslanec Kuchta. Česká republika má podle velvyslance v Srbsku velice dobré postavení. „Berou si z nás v mnoha směrech příklad,“ uvádí hlava české ambasády v Bělehradě.

O tom, do jaké míry míchá ještě v Srbsku kartami Moskva, jaký je srbský postoj k ruské agresi proti Ukrajině, proč se Čína o Srbsko tak zajímá a co by tam chtěla ovládnout, i o připravenosti Srbska na vstup do EU, o tom a o mnohé dalším je tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

