Podle jeho názoru se na Evropský parlament nedá dívat jako na plnohodnotný parlament, protože v zákonodárném slovy smyslu nemá poslední slovo, ale musí se dohodnout s členskými státy. Podle Pospíšila není také jasné dělítko mezi "vládní" a "opoziční poslance" v Evropském parlamentu. Do budoucna by i on rád viděl, aby měl Evropský parlament jako celek zákonodárnou iniciativu.

Zastavíme se i i otázky, k čemu je evropský parlament dobrý a zda by ho měli Češi sledovat. O tom a o mnohém dalším bude tento další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.



