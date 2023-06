Česko podle ministra zahraničí Jana Lipavského udělalo dobře, když na rozdíl od Slovenska, Polska a Maďarska nezakázalo dovoz ukrajinského obilí. "Zachovali jsme se principiálně," říká.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme do Černínského paláce v Praze za ministrem zahraničí Janem Lipavským. Kromě Ukrajiny a jejího vstupu do NATO a EU se zastavíme u mnoha dalších otázek.

Je Turecko ještě na seznamu zemí, které by mohly vstoupit do EU? Přeje si Česko, aby se Turecko přibližovalo do EU? Děsí Jana Lipavského populista Robertt Fico a jeho odpor proti pokračování pomoci Ukrajině? Jak to bude na Slovensku po volbách? Nesnáší Slováci české vojáky na východním Slovensku stejně jako Američany? Má smysl se ještě bavit s Maďarskem a má vůbec smysl pokračovat ve Visegrádu? Dá se s Maďary mluvit rozumně o Ukrajině? Ukončí Česko už v létě činnost Visegrádu? Pozveme do Prahy Viktora Orbána? Je Budapešť jako na Rusko navázaný stát už úplně mimo Evropskou unii? Mělo by Česko dál odebírat ruský plyn? Je pro ministra zahraničí důležitější Broumovsko, Jesenicko, nebo Irák či Angola? Kolik lidí v angolské vládě hovoří česky? Porazily české bitevníky v Iráku islámský stát a má tam kvůli tomu Česko skvělé jméno? Prodáme Iráčanům další letadla? Budou do Evropského parlamentu kandidovat Piráti sami? Zůstanou Piráti mezi Zelenými, nebo po vyloučení Babišova ANO z liberální frakce vstoupí k liberálům? Mohou být Piráti v Evropském parlamentu spolu s ANO? Jak moc jsou Piráti Zelení?

