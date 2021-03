Podcast Evropa pro Čechy: Vakcín začíná být v EU dost. Tak kde je problém?

Deset miliónů dávek vakcín leží v zemích Evropské unie ve skladech místo aby se jimi očkovalo. A to nás za týden česká schválení další vakcína, jednodávkové vakcíny Johnson and Johnson. Vypadá to tedy, že EU bude mít v březnu vakcín nad hlavu. Problémem ale bude očkování, které v mnoho zemích, včetně Česka, není dobře organizované.

Podcast Evropa pro Čechy: Vakcín začíná být v EU dost. Tak kde je problém? | Audio: Luboš Palata

Ve Francii a Německu je také odpor proti očkování schválenou vakcínou AstraZeneca, zatímco Maďarsko už očkuje dvěma vakcínami, které nemají schválení Evropskou lékovou agenturou – Sputnikem a čínskou vakcínou Sinopharm. Prvních dvě stě tisíc dávek Sputniku nechal také tajně dovézt premiér Igor Matovič na Slovensko. V Bratislavě kvůli tomu hrozí rozpad vládní koalice. O tom, jak to bude v EU s vakcinací proti covidu-19 dál je nejnovější podcast „Evropa pro pro Čechy"