Slovenský sociolog Michal Vašečka hodnotí výsledek voleb jako střet do minulosti zahleděné části Slovenska a té, která chce žít moderně a v 21. století.

Podcast Evropa pro Čechy se slovenským sociologem Michalem Vašečkou. | Audio: Deník/Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou vám slavný slovenský sociolog Michal Vašečka vysvětlí, co se to vlastně na Slovensku v sobotu při volbách do parlamentu stalo. Proč Robert Fico a jeho Smer dosáhl přes korupční skandály takového úspěchu, jak se bude Fico projevovat po volbách v zahraniční politice. Co může a nemůže zachránit Peter Pellegrini a jeho Hlas a proč se slovenští sociologové v povolebních odhadech tak moc spletli a co z toho vyplývá.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

