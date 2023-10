Polské parlamentní volby zásadně ovlivní situaci ve střední Evropě a Evropské unii jako celku. V nové proevropské vládě v čele s Donaldem Tuskem bude mít zbytek EU dobrého partnera.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se s výkonným ředitelem Asociace pro mezinárodní otázky Vítem Dostálem zaměříme na výsledek nedělních polských parlamentních voleb.

Na to, jak velkou změnu to znamená pro Polsko, polskou ekonomiku, polský veřejný život a fungování polské demokracie? Do jaké míry se dá očekávat, že se Polsko opět stane respektovanou unijní mocností a bude pozitivně ovlivňovat atmosféru ve střední Evropě? Jakou roli sehraje Donald Tusk, bývalý evropský „prezident“? Bude mít po zvolení Roberta Fica slovenským premiérem Polsko chuť se angažovat ve visegrádské spolupráci, nebo dá přednost postavení páté nejsilnější země v EU? Jak novou vládu omezí prezident Andrzej Duda, který vzešel z poraženého Práva a spravedlnost? Dostane Polsko od EU bilion korun z Plánu obnovy? O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

