Europoslanec ODS Alexander Vondra tvrdí, že Česko zvládne zelenou transformaci pouze v případě, že bude moci plně využívat jadernou energii. Ta podle něj stále není v Unii zrovnoprávněna, což komplikuje výstavbu nových jaderných zdrojů.

Europoslanec ODS Alexander Vondra | Audio: Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se budeme s jedním z nejvýraznějších českých europoslanců Alexandrem Vondrou bavit o jeho boji proti přijetí Eura 7 a to přinejmenším v podobě, kterou navrhla Evropská komise. Tato norma totiž podle Vondry výrazně zdraží nová auta a může ohrozit výrobu aut v Evropské unii celkově.

Dá se přijetí této normy Euro 7 ještě zabránit? Bude na to stačit dosavadní koalice států, která se vůči normě vymezila? Jaké je situace v Evropském parlamentu?

Zeptáme se i na to, proč není jaderná energetika v EU stále plně zrovnoprávněna i na to, zda bude ODS kandidovat do Evropského parlamentu v rámci koalice Spolu, nebo samostatně.

O tom a o mnohém dalším bude tento další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.

Zdroj: Luboš Palata

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme už třetím rokem vždy středu. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata.