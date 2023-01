Michaela Šojdrová se mimo jiné členkou mocného zemědělského výboru Evropského parlamentu, který se zabývá tou částí působení Evropské unie, do které se stále dává z evropského rozpočtu nejvíce peněz. Evropská komise by v tomto roce měla předložit návrh, jak označovat evropské potraviny takzvaným nutri skóre, jež by podobně jednoduše písmeny A až E, barevně odlišenými, dávalo zákazníkovi najevo, zda si kupuje zdravou, nebo nezdravou potravinu.

Ačkoli velká část zdravotníků to doporučuje například jako dobrý způsob boje proti obezitě, z hlediska českých zemědělců a potravinářů to dobrý nápad není. Jaké jsou jejich argumenty a jak se na to dívá Michaela Šojdrová, o tom a o mnohé dalším je tento díl podcastu Evropa pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme už třetím rokem každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata.