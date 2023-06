Česká energetika nebude stát na jádru a nemůže stát ani na zemním plynu. Hlavní roli budou brzy muset hrát obnovitelné zdroje, jinak bude Česko energii vyrábět příliš draho, říká v podcastu Evropa pro Čechy europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer

Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer | Audio: Luboš Palata

V dalším díle Evropy pro Čechy, který natáčel Marcel Moržol, se podíváme opět přímo do Štrasburku do sídla Evropského parlamentu. S našim hostem Luďkem Niedermayerem hovoříme především o situaci v naší energetice a o tom, co mohou Česku přinést obnovitelné zdroje energie. Niedermayer odmítá často zmiňovanou tezi, že obnovitelné zdroje nejsou pro Česko, zemi uprostřed střední Evropy, vhodným hlavním zdrojem energie. „Jsou vhodné pro Rakousko, jsou vhodné pro Německo. U nás o tom moc nemluvíme, ale obrovské investice do obnovitelných zdrojů dává Polsko a Maďarsko,“ uvádí Niedermayer.

Europoslanec Luděk Niedermayer: Změny v české energetice musí přijít rychle

To však neznamená, že by Niedermayer odsuzoval jadernou energetiku. „Jádro je určitě nízkoemisní zdroj,“ uvádí v rozhovoru pro Evropu pro Čechy europoslanec. V podcastu také vysvětluje jaká je situace rok před volbami do Evropského parlamentu a jaký je jeho pohled na různé varianty kandidátky, s níž je za rok připraven usilovat o znovuzvolení.

Zdroj: Deník/Marcel Moržol

