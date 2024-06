V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „ Evropa pro Čechy ” se budeme s vysokoškolským pedagogem a odborníkem na Evropskou unii Petrem Sokolem bavit o důvodech vzniku koalice Spolu. O šanci, že by v zatím vyrovnaném souboji mohlo Spolu nakonec porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. „Spolu působí jako sněhová koule, která na sebe nabaluje stále nové a nové hlasy,“ říká Petr Sokol. Podle něj má proto šanci, aby v cílové rovince Andreje Babiše Spolu opět porazilo, podobně jako se to nečekaně povedlo ve sněmovních volbách.

