Bezpečnostní analytik z Univerzity Karlovy Jan Ludvík si myslí, že Rusové mohli válku vyhrát během několika prvních dnů, ale zabránila jim v tom neschopnost vedení v Kremlu a překvapivé odhodlání a schopnosti Ukrajinců. Zamyslí se také nad tím, do jaké míry jsou oprávněné naděje na ukončení války jasným vítězstvím Ukrajiny. A co by pro to Ukrajina a Západ musely udělat. A podíváme se na to, zda není možný i negativní obrat války v podobě nějaké úspěšné ruské ofenzivy.

O tom a o mnohé dalším je tento novoroční ukrajinský speciál Evropy pro Čechy.

