Budeme se s ní bavít o jejím pohledu na české předsednictví, který není tak jednoznačně kladný, jaký slyšíme od českých politiků. O tom, do jaké míry je zelená transformace cestou z dnešní energetické krize a k nižším cenám energií pro české dopmácnosti a průmysl. I o tom, jakou hledá Evropská unie cestu z dnešní ekonomické krize, která je důsledkem ruské agrese proti Ukrajině a co udělat pro to, aby české firmy dál zůstaly konkurenceschopné. A dostaneme se i k tomu, zda je v těchto nelehkých časech možné a nutné dál pomáhat bojující Ukrajině. O tom a o mnohém dalším je tento díl podcastu Evropa pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata.