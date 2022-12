V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou budeme hovořit s Jiřím Justem, politologem, rusistou a novinářem, který o svých zkušenostech vydal knihu 15 let v Rusku. „Za těch patnáct let jsem zažil Ruska nejméně tři,“ říká Jiří Just.

Podíváme se spolu s ním na to, jak se Rusko za patnáct let změnilo, jak vládní místa vysvětlují Rusům nutnost války na Ukrajině, jak se ruská společnost postupně nacionalizuje a militarizuje. Podíváme se také na to, jak fungují sankce přijaté vůči Rusku Západem a zda, kdy a jak by mohla válka na Ukrajině skončit.

O tom a o mnohém dalším bude tento další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.

