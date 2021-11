Vláda Andreje Babiše sice přitvrzuje podmínky pro život neočkované části Čechů. Podle viroložky Ruth Tachezy, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, však vláda a státní orgány dělají málo v podpoře dostupnosti očkování. „Každá obtíž, kterou podstupují lidé, kteří se chtějí nechat naočkovat, evidentně vede k tomu, že se proočkovanost nezvyšuje tak rychle, jak bychom chtěli. Jakékoli usnadnění, tedy očkování bez předchozí registrac a na veřejně dostupných místech, pomáhá,“ vyzývá Tachezy, členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace.

„Problém je ale v regionech, kde vidíme nižší proočkovanost. A to je dáno i dostupností. „Tam bych opravdu výrazně posílila mobilní očkovací týmy,“ říká Tachezy v novém dílu podcastu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“, na kterém se podílí i Deník.

Třetí dávka nezbytnost i pojistka

Podle této mezinárodně známé viroložky není žádným selháním dosavadních protikoronavirových vakcín, že si po půl roce od ukončení očkování chodí lidé pro třetí dávku. „To je normální situace, že se u nových vakcín sleduje délka jejich účinnosti proti nákazám. U některých patogenů to nemusí být vůbec nikdy, kde vydrží celoživotně. U vakcín proti koronaviru vidíme, že má omezenou dobu, po kterou chrání před nákazou a před hospitalizací a těžkým průběhem," říká.

"Studie z Izraele jasně prokázala, že k poklesu účinnosti dochází. A vliv na ni má věk očkovaného, ale hlavně doba, která uplynula od vakcinace. Po pěti a šesti měsících je proto třeba podávat třetí dávku,“ uvádí Tachezy. „Důležité je, aby na třetí dávku šli všichni, kteří mají odstup od očkování pět až šest měsíců. Především pro kategorii starších a rizikových je to nezbytné, u mladších a nerizikových je to určitá pojistka.“

Podle Tachezy je tu podobnost s očkováním proti chřipce, kdy se po roce také chodí na přeočkování.

Přes dramatický nárůst počtu nakažených se nevrací Česko do stejné koronavirové krize jako před rokem. „Kdybychom na tom byli stejně jako loni, neměli bychom velkou část populace proočkovanou a neměli bychom léčbu, tak bychom už dávno měli lockdowny a ekonomika by byla zase zavřená. Protože jiná cesta by nebyla,“ uvádí dr. Tachezy. „Hlavním cestou je dnes pročkovanost, kterou musíme zvýšit, a to je základní. Budeme vědět jak často pročkovávat a máme také nové léky, “ konstatuje.

Pilulka na covid

Právě léky by mohly být v boji proti covidu průlomem. „Úplnou novinkou je, že budeme mít lék, který bude podáván jako pilulka a to je úžasné. V Anglii už byl tento lék registrován, v USA a Evropě tato registrace probíhá,“ uvádí Tachezy.

Zdroj: Youtube