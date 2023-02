V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme až do dalekého Kyjeva. Zatímco premiéři a prezidenti se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským setkali minulý týden v Bruselu, několik dní před tím se za Zelenským a ukrajinskou vládou do Kyjeva vydala většina Evropské komise. Jednou z klíčových osobností v rozsáhlé delegaci byla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která vedla v Kyjevu důležitá jednání o pokrocích Ukrajiny v přípravě na vstup do Evropské unie.