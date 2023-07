PODCAST: U zemědělských dotací si Babiš hlídal své penězovody, říká Vrecionová

Dotace Evropské unie do zemědělství by se měly snížit, říká Veronika Vrecionová, europoslankyně za ODS. Pro české zemědělce by bylo nejlepší, kdyby v EU žádné dotace do zemědělství vůbec nebyly, dodává