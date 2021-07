Co se děje v Polsku.Zdroj: DeníkMezi hvězdami kampaně jasně září fotbalová megastar Robert Lewandowski s fotbalovou reprezentací. I když jejich jas nyní trochu pohlasl po blamáži na právě probíhajícím evropském šampionátu. Po dvou porážkách a jedné remíze na Euru skončili.

V každém případě důvody pro tak masivní kampaň jsou logické. Po první nadšené vlně i u našich severních sousedů rychlost očkování zpomalila. Varšava se sice snaží své skeptické spoluobčany přesvědčit a mnohem dřív otevírá vakcinační okna pro stále mladší ročníky – například od začátku června se v zemi mohou očkovat děti starší 12 let – ale počty plně očkovaných nerostou podle deklarovaných a všemi vládními politiky vzývaných plánů.

Proto informace, kterou zveřejnil varšavský deník Gazeta.pl, řadu Poláků překvapil. Nemalé peníze, v řádech milionů korun, určených na vládní kampaň končí u antivakcinačních seskupení, příliš často úzce navázaných na vládní politiky.

„Jedním z vedlejších účinků po podání vakcíny Moderna je záhadná vyrážka o rozsahu až deset centimetrů v průměru a trvající týden,“ napsal anonymní autor na portálu Sdružení kontroly vlády (Stowaryszenie RKW). Titulek zněl: Poláku, buď už jednou chytrý a v textu se psalo o mocných farmaceutických seskupeních, utajených lékařských zprávách a masivních problémech očkovaných Modernou.

Během posledních tří měsíců podobných konspiračních textů vydal portál celou řadu. Nárůst počtu antivakcinančích článků se datuje na počátek vládní kampaně. Šéfredaktor portálu má úzké vazby na vysoké polské politiky. Z vládního fondu na podporu vakcinační kampaně dostal přes milion zlotých (přes šest milionů korun). Gazeta v tomto konkrétním případě uvádí, že peníze ze státních zdrojů získává RKW pravidelně.

Peníze pro popírače od vlády

Finance na podobné projekty tečou přes fond Národní ústav svobody. „Nemáme, jako provozovatel programů rozvoje občanské společnosti, možnost cenzurovat nebo omezovat legální aktivity příjemců, sdělil Michał Rulski, zástupce ředitele institutu.

Polsko na jarní kampaň vyčlenilo celkem 25 milionů zlotych, tedy 150 milionů korun. Z kanceláře premiéra Mateusze Morawieckého novinářům na dotaz, jak je možné, že kabinet financuje očkovací popírače, nikdo neodpověděl.

V 38milionovém Polsku bylo doposud podáno přes 27 milionů dávek, plně očkovaných je přes 11,5 milionu Poláků, což je necelá třetina národa. Celkem zde od začátku pandemie onemocnělo na covid přes 2,8 milionu lidí, z nichž 75 tisíc s touto infekcí zemřelo.

Nová rubrika U sousedů

U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo doyen naší rubriky Vladimír Majer z jižních Čech. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata, a je možné, že časem přibereme ještě další kolegyně, či kolegy. Přejeme hezké nedělní počtení.