V těchto dnech bývalo u polského Baltu tak plno, že nebyla téměř šance sehnat kvalitní a dostupné ubytování. Se synem si oba občas vzpomeneme na nedávnou dovolenou ve Svinoústí na západě Polska, kde objednané ubytování prostě prodali někomu jinému a my jsme v letovisku nenašli jediný volný dvoulůžkový pokoj. Takže jsme noc museli přečkat v jednolůžáku.

Tento rok je to jinak, hotely rozhodně nepraskají ve švech. V Polsku se mluví o tom, že u Baltu se neslýchaně zdražilo a mnoho Poláků volí raději levnější dovolenou v Bulharsku, Turecku nebo Tunisku. Podle hoteliérů i majitelů restaurací je to nejhorší sezona za mnoho let.

Češi jsou spokojení

Přitom na základě vlastní zkušenosti z počátku sezony mohu říci, že v asi nejdražších Sopotech měly i v restauracích přímo u plážové promenády ceny, nad kterými by člověk v Praze ani nezdvihl obočí. Jenže polský Balt byl desítky let „lidové moře“, které si v Polsku mohl dovolit každý, i když na dovolenou někde v Itálii, Chorvatsku nebo ani Bulharsku neměl. Samozřejmě, bydlelo se různě, včetně kempů, bytů v panelácích, nebo ubytovnách se společnými sprchami, ale byli jste u moře. U moře, kde občas pršelo, voda měla nejvíc dvacet stupňů, někdy se kvůli sinicím nedalo ani koupat. Ale bylo to moře s jistým místem na nekonečných plážích pro všechny a s cenami za jídlo a zábavu pro skoro každého.

Jak píše polský Onet.pl, letos jsou jedinými turisty spokojenými s cenami a pobytem Češi. Jejich příliv je viditelný. „Jsou tu neuvěřitelné pláže, úplně jiné nežv Chorvatsku,“ cituje Onet.pl jednu Češku.

Jižních sousedů ale není tolik, aby zachránili sezonu. Drtivou většinu turistů u Baltu totiž tvořili dosud Poláci. A těch je letos málo.