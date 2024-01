Jsou knihy, kterým je dáno vyjít ve správný čas. Kniha rozhovorů „Polsko vejpůl“, která vyšla před Vánocemi, takovou knihou je. Petr Janyška, který zemi sleduje mnoho desetiletí, v ní vytvořil průvodce Polskem posledních let a její přečtení pomůže pochopit, co se zde děje a bude dít. „Právo a spravedlnost (PiS) s Kaczyńským v čele nebyla konzervativní, ale revoluční strana, která chtěla převrátit Polsko nohama nahoru,“ tvrdí Janyška.

Diplomat Petr Janyška | Foto: Deník/Luboš Palata

V Polsku proběhly na podzim volby, v nichž většinu v parlamentu získala dosavadní opozice v čele s Donaldem Tuskem. Jde po osmi letech vládnutí Práva a spravedlnosti jen o obyčejnou výměnu vlády?

V žádném případě. Je to ohromná historická změna, kterou bych přirovnal ke změně v roce 1989 po pádu komunismu v Polsku.

Proč se na to tak díváte?

Protože v Polsku posledních osm vládl Jaroslaw Kaczyński se svojí stranou. Kaczyński zavedl v Polsku systém, který nikde jinde v Evropě nenajdete. Vládu jednoho člověka. Člověka, který všechno rozhodoval z kanceláře v ústředí své strany.

Aniž oficiálně zastával jakýkoli úřad…

Ano, za těch osm let, s výjimkou krátkého období, kdy byl vicepremiérem, neměl žádnou ústavní funkci. To jemu ani jeho stoupencům nevadilo a on skutečně všechno řídil. To, co v Polsku zavedl, by se dalo označit za autokratický systém. Nejen že vládl sám, ale navíc chtěl celé Polsko předělat. Právo a spravedlnost (PiS) s Kaczyńským v čele nebyla konzervativní, ale revoluční strana, která chtěla převrátit Polsko nohama nahoru. To, co se v Polsku stalo, se dá srovnat s normalizací u nás na počátku 70. let. I v Polsku vyházeli z práce tisíce lidí.

Ve vaší knize „Polsko vejpůl“ hovoříte s klíčovými osobnostmi, například Lechem Walesou a Agnieszkou Hollandovou, máte tam Adama Michnika, nejslavnějšího polského novináře. Je to, co teď probíhá v Polsku, i podle nich tím, co by se dalo nazvat návratem k demokracii?

Jsme teprve na začátku změny a uvidíme, jak to bude celé vypadat. Ale je to rozhodně zastavení strašně nebezpečného a nezdravého vývoje, kterým Polsko za posledních osm let prošlo. A už to je veliká věc.

V těchto dnech sledujeme tvrdý boj o média, kterým v Česku říkáme veřejnoprávní: televizi, rozhlas a tiskovou agenturu. Je možné se na to dívat českou optikou, nebo je to podobné, jako když se v Československu měnila totalitní televize a rozhlas na počátku roku 1990 na veřejnoprávní?

My jsme celkově nebyli od roku 1989 v tak špatné a kritické situaci, jako bylo Polsko za osm let vlády Kaczyńského. Což neznamená, že to, co se stalo v Polsku, by se u nás stát nemohlo. Ale nebylo by to tak jednoduché. Co se týče médií, Čech, který nikdy neviděl polskou státní televizi, si nedovede představit, do jaké podoby ji režim přivedl. Z teoreticky veřejnoprávní televize se stala televizí čistě partajní a propagandistická trouba vládní strany. A to tak moc, že dokonce i mnoho voličů PiS říkalo, že se na to nedá dívat.

Jak si to máme přestavit?

V Polské televizi se nikdy nemluvilo o opozici, a pokud ano, tak padala tak silná slova, jako že to jsou nepřátelé státu, zrádci a tak dále.

Polská opozice sice vyhrála volby a má koaliční vládu v čele s Donaldem Tuskem. Ale stále je tu prezident Andrzej Duda, který vzešel z PiS. Jak velkou bude překážkou pro novou vládu?

Už dnes se jasně ukazuje, že prezident Andrzej Duda bude stoprocentně hrát hru PiS a Jaroslawa Kaczyńského. Ostatně Kaczyński ho vymyslel a udělal mu kampaň, aby byl jako do té doby zcela neznámý Duda zvolen. Mnoho lidí si po říjnových volbách myslelo, že Duda najde po volbách státnickou tvář a bude Poláky spojovat. Není tomu tak a ukazuje se, že Duda půjde velmi ostře proti Tuskově vládě. Vláda nemá dost hlasů na přehlasování prezidentského veta a do prezidentských voleb je ještě rok a půl.

Mohou být předčasné volby? A co Ukrajina? Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Evropa pro Čechy.

