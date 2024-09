Na třiatřicátém ročníku Ekonomického fóra v Karpaczi, největší konferenci Polska i střední Evropy, jsem letos moderoval panel o Draghiho ekonomickém plánu pro Evropskou unii. Ve středu minulý týden, kdy se panel konal, to bylo trochu věštění z koule, protože po několika odkladech se oficiální zveřejnění napjatě očekávaného plánu odsunulo na další pondělí. A tak se debata s mými panelisty brzy přenesla na Polsko a jeho pozici v Evropě. „Polsko je zcela určitě evropským šampionem růstu posledních dvaceti let,“ uvedl Matteo Ferrazzi, vysoký úředník z Evropské investiční banky.

„Polská ekonomika setrvale rostla celou dobu a z tohoto pohledu je Polsko v záviděníhodné situaci,“ uvedl Ferrazi.

S tím musel Péter Gabriel z Maďarské národní banky jen souhlasit. A když jsem se i jeho zeptal, proč bylo Polsko, na rozdíl od Maďarska a vlastně i Česka, tak úspěšné, vedle dalších věcí konstatoval, že „výhodou Polska se v několika krizových momentech ukázala velikost jeho vnitřního trhu a země jako takové“.

Polská čísla jsou skutečně obdivuhodná. Před dvaceti lety dosahoval hrubý domácí produkt (HDP) Polska na obyvatele 48 procent průměru EU (v paritě kupní síly). Dnes je to 82 procent, což je ekvivalent Portugalska. Nezaměstnanost dosahovala dříve 20 procent; nyní dosahuje jen 2,9 procenta. V prvních 15 letech po vstupu do EU emigrovalo 2,5 milionu Poláků, hlavně do Spojeného království, Německa a Irska. Od roku 2018 se tok obrátil a země zaznamenává návrat obyvatel. K tomu je třeba připočíst pracovní imigraci statisíců Ukrajinců před válkou a až dvou milionů válečných uprchlíků po začátku války.

close info Zdroj: Deník/Luboš Palata zoom_in Karpacz.

Polsko setrvale rostlo i během krizí, kdy česká ekonomika klesala ročně až o několik procent. I v současnosti, kdy oba hospodářsky nejvýznamnější sousedé Polska, tedy Německo a Česko, balancují na hraně recese, polská ekonomika roste. Meziroční růst polské ekonomiky v druhém čtvrtletí dosáhl 3,2 procenta, tedy nejvyššího tempa za téměř dva roky.

Polsku nechybí sebevědomí. Když na přelomu dubna a května oslavovalo dvacet let vstupu do Unie, prohlásil polský premiér Donald Tusk, že do několika let bude mít Polsko větší hospodářskou výkonnost na hlavu než Velká Británie. „Polsko se skutečně stalo lídrem Evropy,“ dodal Tusk v přítomnosti Ursuly von der Leyenové.

Evropa v souvislostech info Zdroj: se svolením EU Evropa v souvislostech Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci subvenčního programu Evropského parlamentu v oblasti komunikace. Evropský parlament se nepodílel na jeho přípravě a nenese žádnou odpovědnost za informaci, informace nebo stanoviska vyjádřená v rámci projektu, ani jimi není vázán, neboť za ně v souladu s příslušným právem odpovídají pouze autoři, oslovené osoby, vydavatelé nebo vysílatelé programu. Evropský parlament nemůže být činěn odpovědným ani za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout při realizaci projektu.

Polský růst na dluh

Pokud jde o mzdy, ty jsou dnes v Polsku stejné nebo vyšší než v Česku, byť trochu závisí na formě přepočtu. Obrovskou ostudou pro Česko je, že Poláci dobudovali svoji dálnici do Štětína až k české hranici, zatímco na posledním českém úseku z Jaroměře k hranici se ještě nezačalo stavět. Podobně v neprospěch Česka se vyvíjí příprava výstavby vysokorychlostní trati, která má spojit Katovice, Ostravu, Brno a Vídeň.

Na druhé straně však ne všechno je v Polsku dnes na lepší úrovni než v Česku. V Karpaczi, polské obdobě Špindlerova Mlýna, se sice výrazně zlepšuje úroveň restaurací i ubytování, ale chodníky tu nikdo nestaví a ani se k tomu nechystá. Aby mělo na růst ekonomiky, tažený spotřebou domácností, a zároveň mohlo zbrojit dvojnásobným tempem než Česko, má letos deficit přes 5 procent HDP. Tedy jako Česko v covidových letech za Andreje Babiše.

V dnešním Polsku to ale nikoho nevzrušuje. Protože je přece „lídr Evropy“.