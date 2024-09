Obrovský polder u polské Ratiboře pomohl ochránit města na polském toku Odry. Pokud by se u Bohumína a Ostravy udělaly kroky ke splavnosti Odry do Polska, mohlo by to pomoci těmto městům i v povodňové situaci podobné té současné. V rozhovoru pro Deník to říká bývalý náměstek ministra dopravy a také bývalý český velvyslanec v Polsku Jan Sechter, který se o splavnost Odry až do Ostravy zasazoval.

Vy jste už v době, kdy jste byl velvyslanec v Polsku, sledoval výstavbu obřího polderu Dolní Ratiboř. Pomáhá tato stavba mírnit následky nynější povodně na Odře, která do Polska k Wroclavi přichází z Česka?

Určitě. Plány na tuto stavbu jsou jako u jiných podobných děl ve střední Evropě staré přes sto let. Povodně na Odře v roce 1997 byly takovým spouštěcím momentem, že je třeba se této řece začít věnovat. Na české i polské straně vznikl jak přeshraniční krizový systém pro povodně, tak i monitoring srážek a vytváření prognóz, kam může Odra dostoupit na svém středním a dolním toku, když u nás v Jeseníkách a Beskydech mohutně prší.

Kdy se začal budovat ten mohutný polder před Ratiboří?

To už bylo před víc než deseti lety, kdy byl v čele vlády Donald Tusk, tedy v letech 2007 a 2008. Já byl tehdy v Polsku velvyslancem. Dokončen byl za vlády Práva a spravedlnosti v letech 2019 a 2020 jako vodohospodářská stavba, s tím, že by do budoucna měl sloužit i jako součást plavební cesty mezi Českem a Štětínem. Polder nyní poprvé zachytil skutečně rozsáhlou povodeň a svojí velkou kapacitou pomůže polským městům na Odře ve Slezsku, hlavně Ratiboři a Opoli, které byly před tím pravidelně zaplavované.

A Wroclaw?

U Wroclawi samotné je to komplikovanější, protože tam tečou přímo i řeky z Krkonoš a Rychlebských hor a s těmi tento polder pomoci nemůže.

close info Zdroj: Se svolením MDČR zoom_in Bývalý český velvyslanec v Polsku a bývalý náměstek ministra dopravy Jan Sechter.

Kdy by se splavnění Odry mělo po celém polském úseku stát realitou?

To záleží opravdu na tom, jak se to bude Polákům dařit. Ale nyní dali do provozu další plavební stupeň u Wroclawi. I ten zároveň plní protipovodňovou funkci.

Kdyby se podařilo udělat opatření ke splavnosti Odry od Bohumína i Ostravy, včetně plánovaného plavebního kanálu, pomohlo by to snižovat dopad povodní v Bohumíně i Ostravě, které jsou v těchto dnech pod vodou?

Plavební kanál, který měl být západně od Bohumína, jímž měla naše splavná část Odry začít, by plnil i vodohospodářskou funkci a pomohl by také při povodních. Tento boční kanál by umožňoval nejen plavbu, ale umožnil by i plánovat, kde se řeka rozleje, když přesáhne svoje normální parametry.

Máme někde nějakou obdobu?

Ano, v Čechách je to na soutoku Vltavy a Labe pod Mělníkem. Na tomto kritickém místě pomáhá zvládat situaci Hořínský kanál. Už před sto lety naši předci dokázali, že lze pomocí vodních děl zmenšovat dopady povodní. Nikdy je nelze odstranit na sto procent, ale určitě je to lepší, než nedělat nic. Hořínský kanál jako vzor pro pomoc Bohumínu na soutoku Olše a Odry je podle mě správný příklad.

Má výstavba kanálu do Bohumína a Ostravy stanoven termín?

Ne to nemá. Asi se bude čekat na to, až se Polákům podaří splavnit Odru až do baltského přístavu Štětín, protože až pak to bude mít zásadní ekonomický přínos. Zatím nemá český úsek po odmítnutí kanálu Labe-Odra-Dunaj politickou podporu. Od června to navíc Polákům komplikuje i nové nařízení Evropské unie o obnovování přírodních toků řek, které upřednostňuje nedělat nic.