Polsko ještě nezačalo platit pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu korun) za neuposlechnutí předběžného nařízení unijního soudu o zastavení těžby v dole Turów. S odvoláním na vládního mluvčího o tom informovala agentura PAP. Kvůli rozhodnutí polských úřadů prodloužit hnědouhelnému dolu povolení k těžbě Česká republika zažalovala Polsko u Soudního dvora Evropské unie. Důl u česko-polské hranice podle Prahy mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích.

Hnědouhelný důl Turów v Polsku v blízkosti Hrádku nad Nisou na Liberecku | Foto: ČTK

Unijní soud potrestal 20. září Polsko pokutou za to, že se nepodřídilo jeho květnovému předběžnému opatření okamžitě zastavit těžbu v hnědouhelném dole Turów. Varšava má Evropské komisi (EK) vyplácet 500 tisíc eur za každý den ode dne oznámení usnesení, a to až do chvíle, kdy bude činnost dolu zastavena. Polská vláda uvedla, že důl uzavřít nehodlá, protože takový krok by měl podle ní v Polsku negativní dopady na energetickou bezpečnost.