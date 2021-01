Poslechněte si podcast: Zatkli Navalného. Co má udělat EU? Je Rusko Evropa?

Z Berlína se po vyléčení z útoku jedem novičok, za kterým stojí ruské tajné služby, vrátil do Ruska opoziční předák Alexej Navalnyj. Hned na letišti nechal putinovský režim Navalného zatknout a uvalil na něj měsíční vyšetřovací vazbu a ve smyšlených procesech mu hrozí mnohaleté vězení. Navylnyj stačil ještě zveřejnit na Youtube video na novém obřím paláci Putina. Co s tím může Evropská unie dělat a měla by na Rusko uvalit další sankce a k čemu takové sankce jsou, to si poslechněte v nejnovějším podcastu.

Poslechněte si podcast Evropa pro Čechy: Zatkli Navalného. Co má udělat EU? Je Rusko Evropa? | Audio: Luboš Palata

Podívejte se na video Alexeje Navalného o obřím paláci Putina (v ruštině, s titulky): Zdroj: Youtube