Kauza Čapí hnízdo: Na základě čeho Babiš uspěl? Klíčovou roli hrály tři faktory

Závěr vyšetřování OLAF byl jednoznačný: „V souladu s platnými právními předpisy je tudíž Evropská komise oprávněna takovémuto příjemci odmítnout poskytnutí finanční podpory.“

Aby nemusel Andrej Babiš řešit Čapí hnízdo s orgány Evropské unie, vrátila Babišova firma Imoba dotaci českým dotačním orgánůmv červnu 2018.

Unie si peníze ohlídala

Evropský úřad pro boj proti podvodům dál sledoval dění kolem Čapího hnízda. Ale už 25. září 2019, kdy státní zástupce Jaroslav Šaroch původně zastavil trestní stíhání všech obviněných, vydal prohlášení, že pro Evropskou unii vrácením dotace a uzavřením celého dotačního operačního programu na tyto účely pro Česko záležitost skončila. „OLAF trvá na svých závěrech uvedených v závěrečné zprávě,“ uvedla mluvčí Emily Fairlessová pro iRozhlas.cz.

To, čeho chtěl Brusel dosáhnout, tedy aby dotace na Čapí hnízdo byla vrácena do rozpočtu Unie, bylo dosaženo. „České orgány vyňaly projekt ze závěrečného financování v souladu s doporučením OLAFu,“ uvedl už tehdy unijní úřad. S dodatkem, že to, co se může jevit jako trestný čin z pohledu Unie, nemusí být trestným činem v České republice.