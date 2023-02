Pro potravinovou banku šlo o velký kvalitativní skok. „Mým největším snem byl vlastní sklad, který bychom mohli přizpůsobit svým potřebám, což se podařilo. Spadl mi kámen ze srdce, že jsme dotaci dostali. Kdyby nebyla, museli bychom zůstat v nájmu. A to by pro nás bylo velmi omezující, protože tamní prostory byly pro naše účely dost malé,“ přiblížila původní základnu.

V předchozí základně jihočeská nezisková organizace fungovala pět a půl roku. „Kdybychom hledali něco většího, tak se nájmy pohybují od sta tisíc výše, protože potřebujeme prostor, který je zkolaudovaný pro práci s potravinami. A sto tisíc měsíčně je pro nás jako neziskovou organizaci nereálné,“ uvedla ředitelka.

Prostory jsou ideální

Nový prostor má podle ní vše, co pro zkvalitnění svých dosavadních služeb potřebují. „Je to budova, která se nachází v krajském městě. Finančně jsme na ni dosáhli, protože jsme se podíleli jen malou částí nákladů. Navíc je zkolaudovaná jako pekárna. Na rozdíl od původního zázemí je tento prostor členitý, v každé jeho části se dá dělat něco jiného,“ přiblížila Kristýna Škabradová budovu o celkové rozloze pět set metrů čtverečních. „Jeden prostor tak bude sloužit pro uskladnění trvanlivých potravin, další pak na přípravu balíčků a jiná část na přebírání čerstvého zboží,“ prozradila plány na využití budovy.

Teď čeká sklad rozsáhlá rekonstrukce, první etapa už je dokončená. „Udělali jsme kuchyň, která nám slouží ke zpracování potravin, jež na konci týdne zbydou. Opravili jsme rovněž hlavní skladovou část, ve které jsme dělali podlahy, stropy a sociální zázemí,“ vypočítává změny Kristýna Škabradová, která má k sobě ještě dalších šest kolegů.

„Hotová je půlka skladu. V současné době čekáme na stavební povolení k rekonstrukci zbývajících prostor. Podali jsme žádost o další dotaci u ministerstva životního prostředí na podlahy a u ministerstva zemědělství na opravy stropů, tak snad to všechno vyjde. Mým cílem je, abychom na konci letošního roku měli celý sklad opravený a plně funkční,“ popsala Kristýna Škabradová záměry s budovou, kde se skladují potraviny pro obyvatele jižních Čech, kteří se ocitli v nouzi.

Sociální a také ekologický rozměr

Pro mnohé prodejce a producenty potravin je však stále nejjednodušší přebývající jídlo vyhodit. V odpadech ho tak úplně zbytečně končí tuny. Přitom u nás žije mnoho lidí, kterým by vyhozené potraviny pomohly v jejich nepříznivé sociální situaci.

Nejčastějšími klienty potravinových bank nejen na jihu Čech jsou opuštění senioři, matky a otcové samoživitelé, dále senioři starající se o svá vnoučata nebo lidé s psychickým či tělesným postižením.

„Balíčky připravujeme vždycky s ohledem na rodinu. Víme, jestli je v ní matka a dítě, případně jak staré dítě je, jestli je na plenkách a příkrmech, zda potřebuje sušené mléko nebo má někdo v rodině nějakou intoleranci,“ nastínila Kristýna Škabradová, jak funguje jejich pomoc v praxi. Právě k obsloužení většího počtu klientů přispívá nové zázemí. Do budoucna je v plánu také výdejna, kam by si lidé z Českých Budějovic mohli chodit sami.

Vedle zmíněné sociální pomoci potravinové banky výrazně pomáhají také životnímu prostředí. Zamezují plýtvání a snižují tlak na intenzivní zemědělství. Díky nim se výrazně redukuje množství odpadu, který by jinak skončil na skládkách.

Kristýna Škabradová: Spousta lidí nás zná díky sbírkám, ale to je jen naše okrajová činnost

Jednou z nejmladších v České republice je Potravinová banka Jihočeského kraje. Vznikla v roce 2016, její ředitelkou je Kristýna Škabradová. Deník s ní hovořil o tom, jak se vůbec potraviny do jejich banky dostávají a jak mohou dále pomáhat lidem.

Kristýna Škabradová, ředitelka Potravinové banky Jihočeského kraje v Českých BudějovicíchZdroj: Deník/Klára SkálováV Jihočeském kraji působíte sedm let. Vzpomenete, jaké byly začátky? A jak se vám daří dnes?

Ten posun je obrovský. Když vezmeme zachráněné potraviny, začínali jsme na třiceti kilogramech za rok, loni už to byla jedna tuna. Na začátku se jednalo hlavně o trvanlivé potraviny, protože jsme neměli možnosti, jak ty čerstvé distribuovat. Nejprve jsme pracovali v pronajatém skladě. V začátcích jsme museli organizace pomalu prosit, aby s námi spolupracovaly, teď ony samy kontaktují nás. Dostali jsme se do povědomí kraje, takže když nastane nějaká krizová situace, obrací se na naši banku. Oslovují nás také koneční klienti, kterým my sice potraviny bez sociálního šetření vydat nemůžeme, ale díky spolupráci s jednotlivými distribučními subjekty už víme, na který z nich je odkázat.

S kolika institucemi v současné době spolupracujete?

Aktuálně spolupracujeme přibližně se šedesáti obchody, které objíždíme na denní bázi. Potraviny svážíme do Českých Budějovic, kde je kontrolujeme, a dále připravujeme balíčky podle specifikace rodin, které jsou v momentální nebo nějaké dlouhodobé nouzi. Balíčky poskytujeme i organizacím nebo sociálním odborům, které se o tyto klienty starají. Takových subjektů, s nimiž v kraji spolupracujeme, je sto patnáct. Je jich široké spektrum – pobytové služby, jako jsou domovy pro seniory a azylové domy pro matky s dětmi, nebo terénní programy, kdy se za klienty dochází do jejich domovů. V posledních letech se rozjela také spolupráce se sociálními odbory měst. To je první místo, kam člověk přijde, když se dostane do nějaké akutní nouze.

Každý rok na jaře a na podzim děláte také potravinovou sbírku. Co vás k tomu vede?

Z obchodů máme dostatek potravin čerstvých, ale málo trvanlivých. Ty pak navíc bývají po datu minimální trvanlivosti. Když si představíte, že konzerva prochází čtyři pět let, tak než k tomu dojde, moc jich oproti ovoci, zelenině a pečivu nezbývá. Díky sbírkám se nám daří doplňovat i tyto zásoby, loni na podzim se třeba vybralo třicet sedm tun. Něco putuje rovnou k partnerům, většina ale zůstává na skladě a my z toho v průběhu celého půl roku připravujeme potravinové balíčky. Potřebný člověk pak od nás dostává tašku trvanlivých potravin a drogerie i tašku potravin čerstvých. Díky tomu, že máme trvanlivé potraviny, daří se nám rozdati více těch čerstvých. Spousta lidí nás zná díky sbírkám, ale to je opravdu jen naše okrajová činnost. Loni jsme díky nim vybrali sto tun, ovšem to byla výjimečná situace, protože se konala i sbírka pro lidi na Ukrajině. Více máme jednoznačně těch svezených potravin, jedná se o osm set tun.

Jaké potraviny v bance máte?

Největší procento zásob tvoří jídlo zachráněné od obchodních řetězců, které by se jinak neprodalo, protože už nějakým způsobem nesplňuje obchodní standardy. Je to například pečivo, které se vystavovalo dvanáct hodin. Obchodní řetězce mají povinnost jej pak z prodeje stáhnout, ale každý ví, že vydrží ještě několik dnů. Pak je to ovoce a zelenina, například balení citronů, v němž je jeden plesnivý. V obchodech nemají kvůli čárovým kódům možnost tento jeden citron z balení vyndat. Většinou se k nám dostanou velká balení jablek, brambor a paprik. Potom máme masné, mléčné a chlazené produkty, které jsou před datem spotřeby.

Jak rychlá je distribuce potravin od vás ke klientům?

Většinou je rozdělujeme ještě ten den. Snažíme se brzo ráno vše svézt, abychom byli v Českých Budějovicích kolem poledne. Tady se všechno zboží přebere a ještě ten den se rozváží.

