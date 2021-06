Zajímavá a prestižní práce, motivující finanční ohodnocení a nadstandardní sociální zajištění a další výhody tyto klady jsou vyvažovány nutností absolvovat delší a poměrně náročné výběrové řízení a po přijetí i devítiměsíční zkušební dobu.

U všeobecného výběrového řízení určeného pro absolventy uplyne od podání přihlášky do finálního rozhodnutí většinou 9 až 12 měsíců. V případě specializovaných výběrových řízení pro odborníky s praxí v daném oboru v délce 3, resp. 6 let jsou výsledky známé za 6 až 9 měsíců. Několik měsíců můžete čekat na odezvu i při podání přihlášky do výběrového řízení pro smluvní zaměstnance.

Obecně je o práci v institucích EU je velký zájem, do výběrového řízení se přihlásí tisíce uchazečů. Z nich se Úřad EPSO snaží vybrat nejlepší z nich, přičemž je současně zaručeno stejné zacházení se všemi uchazeči a transparentnost výběru. EPSO průběžně vyhodnocuje podobu a průběh výběrových řízení a hledá ve spolupráci s členskými státy, jinými mezinárodními organizacemi i zástupci soukromého sektoru cesty, jak proces výběru dále zlepšovat. Mezi aktuální priority patří zkrácení délky výběrového řízení.

Podle zkušeností úspěšných kandidátů je nejlepší přečkat tuto „zkoušku trpělivosti“ nějakou prací v oboru co nejblíže vysněnému zaměstnavateli či na placené stáži přímo v instituci či agentuře EU.

